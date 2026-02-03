Chaufför/Lagerarbetare - Norrköping
Pilkington är en av världens största tillverkare av glas och glasprodukter för bygg- och bilindustrin samt för glas till tekniska specialapplikationer. Pilkington Automotive Sweden AB ingår sedan 2006 i koncernen NSG Group som har tillverkning i 30 länder på fyra kontinenter och försäljning i 130 länder. I Sverige finns verksamheten representerad på totalt 13 orter med ca 90 anställda.
Chaufför/Lagerarbetare - Norrköping
Är du en engagerad och ansvarstagande lagspelare som söker en ny utmaning? Vill du bli en del av ett sammansvetsat team på en av Nordens största eftermarknadsleverantörer av bilglas? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vårt team i Norrköping består av fem personer och vi utökar nu vår verksamhet. Vi söker därför en ny medarbetare som vill vara med och bidra till vår fortsatta framgång.Publiceringsdatum2026-02-03Om tjänsten
Som Chaufför/Lagerarbetare på Pilkington Automotive blir du en viktig del av vårt team och får en varierad vardag med både lager- och distributionsuppgifter. Du kommer bland annat att:
- Lasta och köra ut glas till våra kunder
- Ta emot, packa upp och hålla ordning på inkommande gods
- Delta i inventeringar och säkerställa struktur i lagret
- Hantera ordermottagning via telefon och bidra till god kundservice
- Vara delaktig i förbättringar och idéer för den dagliga driften
Vem är du?
Vi söker dig som trivs med ett fysiskt och varierande arbete, som är noggrann, punktlig och har en positiv inställning. Du gillar ordning och reda, men är också flexibel när det behövs. Som lagspelare stöttar du dina kollegor, samtidigt som du klarar av att ta eget ansvar och arbeta självständigt. Har du erfarenhet från lagerarbete och distribution är det meriterande.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet - vi söker en ny kollega som vill vara med och skapa en bra stämning i teamet och bidra till våra gemensamma mål.
Viktiga förutsättningar för tjänsten
- B-körkort (krav)
- God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift
- God fysik då arbetet innebär en del lyft
- Truckkort för motviktstruck (B1) är meriterande
Vi erbjuder
- En varierad arbetsvardag där ingen dag är den andra lik
- Ett härligt team där vi stöttar varandra och samarbetar för att nå bästa resultat
- En arbetsplats som värdesätter mångfald och gemenskap
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
