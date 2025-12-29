Chaufför jobb b-körkort värmdö
2025-12-29
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jouruppdrag Stockholm AB i Värmdö
Söker chaufför med B-körkort - Värmdö
Jag söker en pålitlig och ansvarsfull chaufför med B-körkort för uppdrag i storstockholm Publiceringsdatum2025-12-29Kvalifikationer
Giltigt B-körkort
Punktlig och noggrann
Trevlig och professionell i bemötandet
Om jobbet:
Körning enligt överenskommelse
Heltid
Plats: Värmdö
Lön: Enligt överenskommelse
Intresserad?
Hör av dig och berätta kort om dig själv.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: jouruppdrag@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb på värmdö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jouruppdrag Stockholm AB
(org.nr 559504-0089)
Värmdö (visa karta
)
139 53 VÄRMDÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
