Chaufför jobb b-körkort värmdö

Jouruppdrag Stockholm AB / Fordonsförarjobb / Värmdö
2025-12-29


Söker chaufför med B-körkort - Värmdö
Jag söker en pålitlig och ansvarsfull chaufför med B-körkort för uppdrag i storstockholm

Publiceringsdatum
2025-12-29

Kvalifikationer
Giltigt B-körkort
Punktlig och noggrann
Trevlig och professionell i bemötandet

Om jobbet:
Körning enligt överenskommelse
Heltid

Plats: Värmdö
Lön: Enligt överenskommelse
Intresserad?
Hör av dig och berätta kort om dig själv.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: jouruppdrag@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobb på värmdö".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jouruppdrag Stockholm AB (org.nr 559504-0089)
Värmdö (visa karta)
139 53  VÄRMDÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9665609

