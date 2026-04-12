Chaufför för Tipp & Maskintrailer CE
Skottorps Åkeri AB är ett åkeri beläget i Hisings Kärra i norra Göteborg. Vi har sju lastväxlare, en dragbil, två grävmaskiner och en hjullastare. Vår huvudverksamhet är asfalts transporter men vi utför även schakt-, grus- och återvinningstransporter. Hos oss jobbar alla som ett team och vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper - rätt person är lika viktig som rätt kompetens.
Vad du kommer att göra
Köra Dragbil med tipptrailer inom asfalt och schakt
Vid behov köra maskinjumbo med ramper och flytta grävmaskiner och övriga entreprenad maskiner
Samarbeta med kollegor och uppdragsgivare på ett professionellt sätt
Vissa uppdrag kan förekomma på annan ort med övernattning i lastbilen
Krav för tjänsten
Körkort med behörighet CE
YKB
Digitalt förarkort
Flytande svenska i tal och skrift
Erfarenhet av körning med trailer
Minst 6 månaders erfarenhet av körning med tung lastbil
Goda referenser från tidigare arbetsgivare
Intresse för tunga fordon och ett professionellt förhållningssätt till arbetet
Meriterande
Körning med tipptrailer
Erfarenhet av asfalt transporter
Körning av entreprenad maskiner & liftar
Intyg på kurs Arbete på väg
Kravet på erfarenhet kan undantas för sökande som fullgjort en treårig svensk gymnasieutbildning på Fordons- och transportprogrammet med goda betyg och vitsord.
Våra fordon - ordning och reda
Vi värnar om våra fordon och en god arbetsmiljö för alla. Därför gäller följande i samtliga fordon:
Rökning är inte tillåten i bilarna
Inga skor i hytten (dom står på fotsteget)
Husdjur är normalt inte tillåtna i fordonen av allergi skäl
Skicka din ansökan med CV och personligt brev i PDF format till jobb@skottorpsakeri.se
och märk den med: Chaufför Dragbil. Frågor besvaras via mail,vi svarar inte på telefonsamtal om tjänsten.
Ofullständiga ansökningar eller ansökningar där sökanden inte uppfyller kraven kan komma att lämnas utan åtgärd. Vi rekryterar löpande, skicka din ansökan redan idag.
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
E-post: jobb@skottorpsakeri.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufför Dragbil".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skottorps Åkeri AB
(org.nr 556115-1480) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9848915