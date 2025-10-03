Chaufför för paketutkörning - Start omgående
2025-10-03
Vi söker dig som vill bli en del av Nordilo AB:s växande team! Tjänsten tillsätts omgående, så vänta inte med din ansökan.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med utkörning och upphämtning av paket i Karlstad med omnejd, med start från vår terminal i Karlstad. Arbetet sker i högt tempo och innebär många kundkontakter - du är vårt ansikte utåt.
Att leverera hög service och kvalitet är avgörande. Tunga lyft förekommer, så god fysik är ett krav.
Arbetstider
Måndag-Fredag, 07:00 - 16:00Kvalifikationer
B-körkort i minst 2 år (obligatoriskt)
Svensk gymnasieutbildning
Tillgänglig för omgående startDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Lösningsorienterad och stresstålig
Serviceinriktad och morgonpigg
Snabblärd och bra på att hantera flera uppgifter samtidigt
Anställningsvillkor
Heltid
6 månaders provanställning, därefter tillsvidare
Lön enligt kollektivavtalOm företaget
Nordilo AB är ett transportföretag grundat 2021 och baserat i Karlstad. Vi arbetar som underleverantör till JETPAK och har idag 17 medarbetare samt 11 fordon i vår fordonsflotta.Så ansöker du
Skicka din ansökan till: info@nordilo.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: info@nordilo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordilo AB
