Chaufför
Joakim Apelqvist Transport AB / Fordonsförarjobb / Borås Visa alla fordonsförarjobb i Borås
2026-06-12
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Hej!
Vi söker just nu efter en eller flera personer som kan arbeta hos oss över sommaren, finns även en stor chans till förlängning för rätt person!
Vi utför våra transporter med lätta och tunga lastbilar, både dag och kvällstid!
Vi har stort behov med omgående start!
Varför du skall söka till oss:
• Vi kör har en mordern bilpark!
• Vi innehar kollektivavtal!
• Vi har dom bästa kollegorna som hjälper varandra i vått & torrt!
• Bra körningar!
• God stämning!
Du som söker skall ha:
• Minst C - behörighet
• Giltigt YKB
• Hög arbetsmoral
• Tala flytande svenska!
Meriterande:
• ADR stycke!
• Truckkort!
Utgångsort är Borås.
Alla ansökningar sker via mail! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
MAIL
E-post: Joakim@jatabtransport.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Joakim Apelqvist Transport AB
(org.nr 559195-5397)
501 13 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9962397