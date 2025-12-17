Charkuterist Malmö

Västchark i Malmö AB / Slaktarjobb / Malmö
2025-12-17


Vi söker dig som är en engagerad och erfaren person som vill vara en del av vårt team i köttproduktionen. Hos oss kommer du att arbeta med att förbereda och producera köttprodukter. Vi är ett dynamiskt företag som värdesätter kvalitet och effektivitet.

Publiceringsdatum
2025-12-17

Dina arbetsuppgifter
Förberedelse av kött för produktion, inklusive hantering och bearbetning av råvaror.
Styckning och portionering av kött enligt specifika krav.
Varierade uppgifter som kan inkludera kvalitetskontroll, paketering och underhåll av arbetsplatsen.

Kvalifikationer och krav:
Tidigare erfarenhet inom styckning av kött är ett krav - vi söker dig som har praktisk kunskap från liknande roller.
God fysisk form är en fördel, då jobbet är fysiskt
Du är snabb, noggrann och trivs med ett varierat arbete

Vi erbjuder:
En stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till utveckling.
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal.
Möjlighet till fast anställning efter provperiod.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: sabo.vastchark@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Västchark i Malmö AB (org.nr 556498-4176)
Scheelegatan 25 (visa karta)
212 28  MALMÖ

Jobbnummer
9651069

