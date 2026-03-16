Eriksons Chark i Nossebro AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Essunga Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Essunga
2026-03-16
, Trollhättan
, Vänersborg
, Grästorp
, Lilla Edet
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eriksons Chark i Nossebro AB i Essunga
Charkuterist för Korvproduktion/Hackförare till Eriksons Chark
Nu söker vi en erfaren charkuterist/hackförare som vill arbeta nära råvaran, bidra till vårt yrkesstolta hantverk och bli en viktig del av vår fortsatta resa.
Hos oss är ledorden kvalitet, svenskt, hantverk och tradition - och vi söker dig som vill arbeta i en produktion där varje moment räknas och där din yrkesskicklighet gör skillnad varje dag.Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Som hackförare hos Eriksons Chark ansvarar du för hjärtat i fabriken!
Du kommer att arbeta i vår produktion med ansvar för att hantera och driva vår hackmaskin. Det krävs ett stort hantverkskunnande och känsla för råvara när man gör den perfekta korvsmeten.
Det är många faktorer som spelar in och några kritiska moment är i temperatur, struktur och i vilken ordning men tillsätter råvarorna. Arbetet innebär att följa recept, rutiner och hygienkrav för att säkerställa jämn kvalitet i våra produkter.
Arbetstiderna är tidiga, därför söker vi dig som är morgonpigg och trivs med att starta dagen tidigt.
I dagsläget tillverkar vi över 25 olika sorters korvar och produkter i hackmaskinen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Köra och övervaka hackmaskin i produktionen
Förberedelse och beredning av råvaror enligt recept och produktionsplan
Kvalitetskontroll för att säkerställa att produkterna uppfyller höga standarder för smak, konsistens och hygien.
Rengöring och underhåll av utrustning
Samarbete med övriga delar av produktionen Kvalifikationer
Vi ser att du har erfarenhet från charkuteri, livsmedelsproduktion eller liknande arbete är meriterande, men rätt inställning och vilja att lära är minst lika viktigt.
Du har kunskap om livsmedelssäkerhet, hygienregler och HACCP
Du har god teknisk förståelse och är van att arbeta med maskiner.
Du är noggrann, ansvarstagande, kvalitetsmedveten och är stolt över det du skapar.
Du är en lugn person som kan behålla fokus när tempot höjsOm företaget
Eriksons Chark är ett anrikt charkuteri som i över 100 år tillverkat korv och charkvaror av svenskt kött med fokus på hög kvalitet. Företaget ägs och drivs av 4:e generationen Erikson och vi är idag 24 anställda.
I direkt anslutning till fabriken så ligger även vår lilla fabriksbutik. Där säljer vi hela vårt sortiment av charkvaror och svenskt kött både över manuell disk och konsumentpaketerat.
Fabriken och butiken ligger fortfarande kvar på samma plats som när företaget startades för över 100 år sedan, i hjärtat av Nossebro.
Varför välja Eriksons Chark?
Du vill vara en del i teamet på ett stabilt familjeföretag med lång historia och stark framtidstro
Du brinner för att arbeta med svenska råvaror och produkter du kan känna stolthet över.
Det är en personlig arbetsplats där engagemang och yrkesstolthet uppskattas
Du erbjuds en roll där du verkligen blir en nyckelperson i produktionen
Välkommen att bli en del av ett svenskt charkuterihantverk som har hållit i över ett sekel - och som vi vill utveckla tillsammans med dig!Så ansöker du
Vi rekryterar löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!
Skicka CV och några rader om dig själv och varför du vill arbeta hos Eriksons Chark.
Skicka din ansökan till info@eriksonschark.se
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Ann Erikson, Personalansvarig, 0512-50043 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: info@eriksonschark.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eriksons Chark i Nossebro AB
(org.nr 556400-7275)
Storgatan 11 (visa karta
)
465 30 NOSSEBRO
Eriksons Chark I Nossebro Aktiebolag
Personalchef
Ann Erikson info@eriksonschark.se 0512-50043
9799505