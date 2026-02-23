Change Lead Nordics - SAP
2026-02-23
Om Infinity IT Consulting
Infinity IT Consulting är ett konsultföretag inom IT och Management med en stark företagskultur och teamkänsla.
Ditt välmående är vår framgång och vi menar att de bästa konsultaffärerna blir av och genomförs med stolthet när du som medarbetare mår som bäst, så gör även företaget och våra kunder det.
Vi jobbar med IT-kunder och partners i hela Skandinavien inom både telekom, verkstadsindustrin, retail, sport & mode och många andra.
Vi bygger teamet utifrån våra värderingar som genomsyrar hela företaget.
Pannben - Viljan och förmågan att lösa uppgiften, ta ansvar och känna ägarskap, men alltid våga ta hjälp.
Enkelhet - Vi krånglar inte till det, varken för oss själva eller för andra! Sunt förnuft och kundnöjdhet i fokus.
Laganda - Vi ställer upp för varandra, gör varandra bättre och skrattar varje dag!
Långsiktighet - Vi är besatta av att göra bra saker och saker bra, vi låter kortsiktiga vinningar stå tillbaka för långvariga affärsrelationer.
Stolthet - Vi är rakryggade, på riktigt och vågar gå vår egen väg!
Din IT-karriär kan starta hos just oss och vi ger förutsättningarna för det, eller så är du senior med många års erfarenhet och då ger vi utrymme för allt leda, kompetensutveckla och ge stöd åt våra mer juniora konsulter, och på det viset har vi en härlig mix i konsultteamet av olika utbyten i erfarenhet, intressen och kompetens.
Hybrid - bas i centrala Stockholm
Uppdragslängd: 12 månader
Start: Omgående
Infinity söker nu en erfaren Change Lead med dokumenterad erfarenhet av SAP-implementationer och starka kommunikativa samt sociala kompetenser för ett konsultuppdrag hos en global aktör inom retail/FMCG. Uppdraget är en del av ett omfattande verksamhets- och IT transformation kopplat till en större separation, där du får en central roll över den nordiska transformationen för Sverige, Danmark och Finland.
Om rollen
Som Change Lead ansvarar du för att driva förändring och implementering av nya arbetssätt i Norden. Du översätter globala strategier till lokala planer, säkerställer marknadsberedskap, engagerar organisationen och säkerställer att förändringarna får genomslag i verksamheten.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Driva marknadens förändringsplan i linje med global styrning.
• Genomföra analyser av förändringspåverkan och hantera risker och beroenden.
• Säkerställa integration av förändringar med den löpande verksamheten.
• Kommunicera och förankra förändringar med alla nivåer, från ledning till operativ personal.
• Samarbeta nära lokala Deployment Leads och kommunikationsfunktioner för tydlig och effektiv förändringskommunikation.
Anpassa lösningar och arbetssätt till lokala regulatoriska, kulturella och operativa förutsättningar.
Vi söker dig som
Vi söker en person som kan kombinera strategisk och analytisk förmåga med starkt engagemang och kommunikationsförmåga.
• Dokumenterad erfarenhet av större förändringsinitiativ i nordiska organisationer
• Dokumenterad erfarenhet av förändringsledning i samband med SAP-implementationer eller SAP-transformationer
• God kännedom om förändringsramverk som Prosci, ADKAR eller Kotter
• Stark program- och projektledningsförmåga, inklusive risk- och beroendehantering.
• Van att verka i styr- och beslutsforum.
• Mycket kommunikativ och relationsskapande, en "people person" - trygg i dialog på alla nivåer.
• Strukturerad, analytisk och pragmatisk med fokus på resultat.
•
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.
•
Kunskap av flera nordiska språk är meriterande
• Erfarenhet från verksamheter med både stödjande funktioner och operativ drift/produktion är meriterande.
Fåtal resor inom Norden/Europa kan förekomma
Vi är ett konsultbolag inom IT och Management som värdesätter enkelhet, laganda och långsiktighet. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en kultur som sätter människan i centrum och där ditt välmående och din framgång är viktiga delar av helheten.
