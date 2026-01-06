CFO till Swedstyle
Är du redo för en ny utmaning? Swedstyle söker en affärsdriven och verksamhetsnära CFO som vill bidra till vår fortsatta framgång.
Som CFO hos Swedstyle förväntas du jobba mycket med controlling och att ha ett nära samarbete med såväl marknad/sälj, som R&D och Operations. Du blir involverad i frågor som rör affärer, prissättning, affärsupplägg, investeringar etc.
Du är ett strategiskt bollplank för ledning och ägare och leder ett ekonomiteam med två kompetenta och engagerade medarbetare. Du rapporterar till VD och till ägarna.
För att trivas i rollen behöver du gilla mixen av strategiskt och operativt arbete där du jobbar med:
Leda och utveckla ekonomiavdelningen: Medarbetare, processer, IT-stöd
Controlling
Finansiell styrning och rapportering, inkl operativt redovisnings- och bokslutsarbete.
Affärsutveckling och affärsdrivande arbete i samarbete med R&D o Sälj.
Support till Operations vid ex.vis investeringar.
Prognos- och budgetarbete.
Ledningsgruppsarbete.
Kredit- och riskbedömningar.
Kalkyler och timkostnader.
Din Profil
Vi tror att du som söker är civilekonom, eller på annat sätt skaffat dig djup och bred ekonomisk kompetens. Du har flerårig erfarenhet av finansiell ledning, gärna i en roll som CFO/ekonomichef.
Det är en stor fördel om du arbetat i tillverkningsindustrin och i företag med egna produkter som gör att du är stark på produktionsekonomi och förstår affärer, produktkalkylering m.m. Övergripande förståelse för affärsjuridik och legala regelverk är förstås viktigt, liksom hög IT-mognad och intresse för digitalisering/automatisering.
Du önskar en miljö där du får kombinera struktur med entreprenörskap och där din kompetens gör skillnad i den dagliga affären.
Då tjänsten innebär en del operativt arbete krävs prestigelöshet och hög samarbetsförmåga kring såväl dagliga som strategiska frågor. Du är en naturlig ledare som är utvecklingsinriktad, kommunikativ och coachande.
En riktigt bra dag för dig bör vara då du jobbar tätt tillsammans med företagets olika avdelningar och då din kompetens bidrar till att skapa värde i verksamheten.
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett växande företag med stark ägare.
Möjlighet att påverka och utveckla både rollen och verksamheten.
Ett komplett bolag med R&D, produktion och sälj.
En ledningsgrupp i förändring med nya nyckelpersoner.
Goda möjligheter till personlig och professionell utveckling.
I denna rekrytering samarbetar vi med Stella Rekrytering & Ledarskap. Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvariga rekryteringskonsulter: Christer Johansson, 0393 - 77 99 95, christer.johansson@stellaab.se
Tjänsten söker du snarast på stellaab.se. Intervjuer kan komma att påbörjas tidigare än detta datum så vänta inte med din ansökan. Publiceringsdatum2026-01-06Om företaget
Swedstyle är en ledande leverantör av höj- och sänkbara bordsstativ, med både utveckling, produktion och försäljning i egen regi. Vi befinner oss i en spännande fas där vi stärker vår position genom fortsatt produktutveckling, satsningar på hållbarhet och internationalisering. Bolaget ägs av Storskogen, vilket innebär långsiktighet och stöd i vår fortsatta utveckling.
