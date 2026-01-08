CFO till interimsuppdrag på tjänstebolag
Vi på Vindex är just nu på jakt efter en CFO till vår kund. Tjänsten innebär ett interimsuppdrag som pågår i 4-6 månader, med start så snart som möjligt. Som CFO har du det övergripande ansvaret för bolagets ekonomi, rapportering och finansiella styrning. Du arbetar nära VD och styrelse och är en central del i bolagets fortsatta tillväxt.
Placering: Centrala Stockholm
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Övergripande ansvar för ekonomi, redovisning, rapportering och likviditetsstyrning
Budget, prognos och uppföljning
Strategiskt finansiellt stöd till VD och ledningsgrupp
Aktivt deltagande i och samarbete med styrelsen
Utveckling av processer och rutiner
Coachning och kompetensutveckling av redovisningsansvarig och ekonomifunktion
Stöd vid tillväxtinitiativ, förvärv eller strukturaffärer
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet som CFO eller senior ekonom och gärna bakgrund från vård- eller omsorgsbolag, vilket är meriterande men inget krav. Du har erfarenhet av styrelsearbete och är van att presentera och diskutera finansiella frågor på styrelsenivå. Vidare är du trygg i både det operativa, detaljerade arbetet och i det långsiktiga strategiska perspektivet. Du är en tydlig ledare som tycker om att utveckla andra samt är analytisk, strukturerad och affärsorienterad.Publiceringsdatum2026-01-08Så ansöker du
Är det dig vi söker? Skicka ditt CV i Word-format till oss på Vindex och ange referensnummer EACFO3047. För frågor, kontakta ansvarig rekryterare Elisabeth Andolf Haglund (elisabeth.andolf@vindex.se
, 070-759 56 26).
Om Vindex
Vi är en rekryteringsbyrå som arbetar med interimslösningar och rekrytering nischat endast mot ekonomiavdelningen. Vi är specialister på tillsättningar av konsulter och kandidater inom ekonomifunktionen. Detta innebär att vi tillsätter CFO:er, ekonomichefer, controllerchefer, Business Controllers, redovisningschefer, koncernredovisningsekonomer, redovisningsekonomer samt lönespecialister. Är du intresserad av fler uppdrag/tjänster som ekonomiassistent? Kika gärna under fliken Lediga tjänster. Så ansöker du
