Certifieringskoordinator
Elkab Studios AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elkab Studios AB i Stockholm
About ELK Studios With a passion for games! Since 2013, ELK Studios has passionately pushed boundaries in the online casino industry. From groundbreaking mathematics to astonishing artwork, ELK takes pride in developing entertaining mobile-first content that maximizes the experience for players around the world.
ELK Studios är ett snabbväxande bolag inom spelbranschen. Vi har en spännande tid framför oss med fortsatt internationell expansion och vi behöver vi nu utöka vårt Compliance team med en vass Certifieringskoordinator. Rollen är perfekt för dig som älskar adminstration och struktur, har ett öga för detaljer och som är kommunikativ och lösningsorienterad och trivs i en snabbrörlig och internationell miljö.
Om rollen
Som Certifieringskoordinator ligger ditt fokus på att leda och koordinera certifieringen av både våra befintliga titlar när de ska rullas ut på nya marknader, samt att koordinera certifieringen för nya spel. Du sköter registreringen hos olika myndigheter och ser till att alla godkännanden är klara i god tid innan det är dags för lansering. Du kommer även att ansvara för certifieringen av vår plattform och för att säkerställa att all dokumentation alltid är korrekt och uppdaterad.
Du kommer att samarbeta tätt med interna team, studios och andra funktioner inom bolaget, samt med externa testlaboratorier.
Dina arbetsdagar kommer att bestå av att:
Planera, koordinera och följa upp certifieringsprojekt
Vara primär kontaktperson mot externa testlaboratorier och myndigheter
Samordna certifieringsarbete mellan interna team och externa parter
Registrera spel och plattformar hos myndigheter
Säkerställa att tidsplaner hålls och att lanseringar sker i enlighet med regulatoriska krav
Bidra till utveckling av våra processer inom compliance och certifiering
Vem är du?
Du har en eftergymnasial utbildning inom exempelvis systemvetenskap, ekonomi, informatik och van att arbeta med administration, struktur och ordning. Det här är en roll för dig som är tidigt i din karriär och som vill växa tillsammans med oss över tid.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som vill utvecklas inom compliance och regulatoriska frågor i en växande och framtidsinriktad bransch.
För att lyckas i rollen behöver du vara:
Noggrann & strukturerad - du arbetar metodiskt, tycker om ordning och har ett öga för detaljer.
Kommunikativ & relationsskapande - du uttrycker dig tydligt på svenska och engelska, i både tal och skrift, och tar ansvar för att ställa frågor, återkoppla och hålla relevanta parter uppdaterade.
Ansvarstagande & självgående - du kan prioritera ditt arbete, ta eget ansvar och driva uppgifter framåt med bibehållen kvalitet.
Analytisk & lösningsorienterad - du har lätt för att sätta dig in i regelverk, se samband och förstå hur detaljer hänger ihop i ett större sammanhang.
Initiativtagande & kvalitetsmedveten - du ser förbättringsmöjligheter, föreslår lösningar och värdesätter noggrant utfört arbete.
Vi erbjuder
En bra möjlighet att ta ditt första steg i compliancevärlden, ett team som är redo att ta emot och coacha dig framåt och en möjlighet att få lära känna en snabbt växande och spännande industri. Vi vill se dig växa in i din roll och ta mer ansvar och utmaningar allt eftersom. Vi strävar efter att ge dig en väg för din karriär som är både utmanande och givande.
Vi är stolta över att vara en arbetsgivare som värdesätter mångfald och inkludering och arbetar aktivt för att skapa en miljö där alla medarbetare respekteras, värderas och ges möjlighet att växa. På ELK Studios ser vi värdet av att utvecklas tillsammans. Vi arbetar på plats i vårt ljusa kontor, endast två minuter från T-Centralen i Stockholm.
Ansökningarna hanteras löpande, så vänta inte med din ansökan om du tror att du kan vara rätt person för jobbet och för oss.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
. . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elkab Studios AB
(org.nr 556902-6155), https://www.elk-studios.com/ Arbetsplats
ELK Studios Jobbnummer
9683437