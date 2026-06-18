Certifierat Vårdhundsteam
Stockholms kommun / Vårdarjobb / Stockholm Visa alla vårdarjobb i Stockholm
2026-06-18
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Vill du vara med i vårt spännande utvecklingsarbete inom Socialtjänstavdelningen i Norra innerstadens stadsdelsförvaltning.
Vi ska utöka vårt Vårdhundsteam med ytterligare ett certifierat Vårdhundsteam för att kunna möta flera personer inom Socialtjänsten. Där har du och din hund nu möjlighet att vara med oss och sätta era tassavtryck.
Din roll som Certifierat Vårdhundsteam
I rollen som certifierat Vårdhundsteam möjliggör du att bryta isolering, möjliggöra insatser, gå på hundpromenader, komma till vårdkontakter eller komma till skolan, för våra stockholmare. Tillsammans med det befintliga Vårdhundsteamet möter ni olika delar av Socialtjänstavdelningen och samarbetar med olika professioner.
Aktiviteter är en del i arbetet som certifierat Vårdhundsteam därför behöver du som söker tycka om att vara utomhus oavsett väder.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har denna kravprofil:
Certifierat Vårdhundsteam
Hund som är MH eller BPH testad
Avslutad gymnasieutbildning inom vård och omsorg, undersköterskeutbildning eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Kunskap om Autism, IF, psykiska funktionsnedsättningar, demenssjukdomar samt kunskap om barn och unga
Det är meriterande om du har:
Hund som är MT testad
För att lyckas i rollen som certifierat Vårdhundsteam ser vi att du är trygg, kommunikativ och besitter en stor personlig mognad. Du är självgående, kreativ, relationsskapande och har god samarbetsförmåga med samtliga aktörer. Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt. Du är noggrann och delar gärna med dig av egna kunskaper och erfarenheter samt är öppen för att lära dig av andra. Du har empati i mötet med andra människor och har ett genuint intresse för att arbeta inom yrket. Det är viktigt att du är professionell i din roll och kan skilja på det professionella och personliga. I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Som medarbetare hos oss får du arbeta med spännande och varierande uppdrag. Vi vill att du utvecklas och vi med dig. Läs mer om våra förmåner, friskvård och hur det är att vara en del av Stockholm stad.Publiceringsdatum2026-06-18Övrig information
Vår övergripande vision är att ha Stockholmarnas fokus på alla plan i samhället och privat. Vi har ett inkluderande synsätt som stödjer delaktighet.
Vi arbetar med urval och intervjuer löpande. Vid eventuell intervju kommer vi efterfråga utdrag ifrån ditt belastningsregister. Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Karlavägen 104 (visa karta
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115 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Norra innerstaden, Utförare LSS Jobbnummer
9971218