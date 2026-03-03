Central Planeringsingenjör Helikopter 15
Har du erfarenhet från arbete inom flygmaterieltjänst? Är du ordningsam, van att planera, rapportera, leda samt genomföra egna projekt? Är du prestationsorienterad samtidigt som du har förmåga att samarbeta med andra på ett lyhört och smidigt sätt? Nu har du chansen att söka ett utmanande och inspirerande jobb!
Om befattningen
Teknik- och vidmakthållandeavdelningen (TVA) är Flygvapnets teknikkontor som ansvarar för att hålla samman fortsatt luftvärdighet och underhållsproduktion, modifieringsverksamhet och gemensamma tekniska frågor för alla flygmaterielsystem i Försvarsmakten. Arbetet genomförs i samverkan med industri, underhållsleverantörer, andra myndigheter och förband i Försvarsmakten.
I din roll som Central Planeringsingenjör (CPI) ansvarar du för central planering och ledning av Helikopter- och komponentunderhåll i syfte att möta Försvarsmaktens behov. Du ansvarar för att ingångna underhållsavtal följs samt medverkar vid framtagning av nya underhållsavtal. Du beställer underhåll och modifieringar hos extern underhållsleverantör och koordinerar med förbandets Planeringsingenjör angående internt underhåll. I arbetsuppgifterna ingår även budgetering och uppföljning av drift- och vidmakthållande-ekonomi för materielsystemet. Du deltar i arbetet med underhållsfrågor och att regelverk inklusive fortsatt luftvärdighet bevakas och omhändertasunder systemets hela livscykel.
Som CPI har du en funktionsledande roll mot flygsystemsektionen på förband och arbetsleds av Vidmakthållandeledaren. Arbetet bedrivs och leds i samverkan med såväl industri, Försvarets Materielverk och förband i Försvarsmakten. Du kommer ha en central roll i vidmakthållet av Helikopter 15. Stor del av tjänsten innebär samverkan med internationella industrikontakter och utrikes tjänsteresor förekommer. Arbetsspråket är både svenska och engelska.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Beställa underhåll och modifieringar hos nationella och internationella underhållsleverantörer
• Drift-, underhållsplanering på kort och lång sikt
• Budgetering och ekonomisk uppföljning, fakturahantering m.m.
• Uppföljning av underhållsavtal samt deltagande vid upphandling av underhållsavtal
• Deltagande i analyser av underhållsprogrammets effektivitet
• Materieluppföljning inom aktuellt flygsystems driftdatasystem.
• Ingenjörsutbildning och/eller relevant arbetslivserfarenhet inom området flygunderhåll som av arbetsgivaren bedöms likvärdigt
• Goda kunskaper om driftuppföljning/planering gällande flygmateriel och flygsystem
• Goda kunskaper om Försvarsmaktens och FMV:s materielprocess
• God förmåga att skriftligt rapportera och dokumentera ditt arbete
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska
• B-körkort.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann och strukturerad och har förmåga att arbeta i team såväl som enskilt. Du behöver kunna handlägga dina ärenden självständigt och ha förmåga att driva utvecklingen inom dina ansvarsområden. Befattningen innebär många kontakter med andra människor och flera organisationer, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och social kompetens. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Kunskap och behörighet inom FM förekommande flygdriftsdatasystem (exempelvis Fenix, PRIO m.m.)
• Erfarenhet av arbete inom fortsatt luftvärdighet (CAMO)
• Kunskap om systemuppbyggnad, underhållssystem och underhållsuppbyggnad
• Kunskap avseende avtalsberedning och kommersiell upphandling
• Typkurs HKP15
• Teknisk och praktisk erfarenhet av HKP15.Övrig information
Befattningen: Civil tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Linköping.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
I befattning inom Försvarsmakten ingår det träning på arbetstid, motsvarande 3 timmar/arbetsvecka.
Även ansökningar från militär personal kommer att hanteras.
Upplysningar om befattningen
Kontakta Stefan Johansson eller Niclas Ahlander.
Fackliga företrädare
OFRS Caroline Nilsson
OFRO Lars-Olof Wretling
SACO Johan Nyström
SEKO Åsa Karlsson
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-09. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 350 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, civila och militära.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
