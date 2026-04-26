CE-Chaufförer Jönköping
CE-Chaufförer sökes i Jönköping
Vi ökar tempot i Jönköping och söker just nu flertalet CE-chaufförer som vill vara med på en spännande resa i ett modernt företag. Att vara med på denna resa kommer erbjuda dig som chaufför oändligt med möjligheter att utvecklas, påverka och växa inom företaget. Finns möjlighet till både dagtid, kvälls-/nattetid. Oavsett vilket schema och uppdrag som passar dig bäst, erbjuder vi två veckors betald upplärning, vilket ger de bästa förutsättningarna att känna sig trygg och lyckas i sitt kommande arbete.
Tjänsterna är på heltid och kollektivavtal tillämpas.
Individuell lönesättning efter överenskommelse.
Tillträde för tjänsterna efter överenskommelse. Intervjuer sker löpande. Ansök därför redan idag för störst chans till anställning!
Vem är du?
Det viktiga för oss är inte hur lång erfarenhet du har eller var du kommer ifrån. Vi värdesätter istället körförmåga, viljan att utvecklas, professionalitet, flexibilitet och problemlösningsförmåga.
Att jobba på Winberg Logistikpartner
Vi är en modern arbetsgivare som värdesätter och uppskattar våra medarbetare. Vi vet att våra anställda är vår mest värdefulla tillgång. Vi ger dem därför utbildning, verktyg och resurser som de behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Utöver detta ger vi våra anställda all den fokus och uppmärksamhet de förtjänar genom att coacha, ge stöd och skapa ett personligt band till våra anställda. Detta innebär bland annat att våra anställda alltid kan nå oss och de kan förvänta sig att vi lyssnar och är flexibla för deras behov och önskemål.
Vi ger gärna ut kontaktuppgifter till anställda som referens på oss som arbetsgivare.
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan till emil@winberglogistikpartner.se
och märk ansökan med "CE-chaufför Jönköping". Om du har frågor om tjänsterna är du välkommen att höra av dig till Emil Winberg på 073-076 79 96.
Om Winberg Logistikpartner AB
Företaget grundades i september 2021. Vi erbjuder bemannings- och rekryteringstjänster med fokus på logistikbranschen. Vi är en arbetsgivare som sätter våra chaufförer först genom att stötta dem i alla delar och skapar möjligheter för dem att trivas och bli den bästa versionen av sig själva.
Vår samlade kompetens inom logistik särskiljer oss från andra på marknaden och ger ett oöverträffat värde för våra medarbetare och kunder.
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: emil@winberglogistikpartner.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Winberg Logistikpartner AB
(org.nr 559334-3451)
Hoppets Torg 5 (visa karta
)
553 21 JÖNKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
9876183