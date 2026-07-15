CE-Chaufförer
KåPI Tvätt AB / Fordonsförarjobb / Bengtsfors Visa alla fordonsförarjobb i Bengtsfors
2026-07-15
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KåPI Tvätt AB i Bengtsfors
, Karlskoga
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-15Om företaget
Rikstvätt Bengtsfors är ett svenskt familjeföretag som varit verksamma sedan 1993. Under åren har vi blivit specialister på i stort sett allt som rör tvätt- och textilservice. Vår ambition är att göra våra kunders verksamhet inom hotell, restaurang, konferens och industri enklare, lönsammare och effektivare. Som textiltvätteri erbjuder vi tvätt och uthyrning av komfortabla, snygga och fräscha textilier för hotell och restaurang, allt inom arbetskläder för industri, vård och omsorg samt entrémattor i våra egna lokaler om 10 000 m2 i Bengtsfors.
Idag drivs företaget i andra generationen med flera familjemedlemmar som aktiva eldsjälar i kärnan av vår verksamhet. En hjärtefråga för oss är miljö och hållbarhet. Vi har och kommer alltid ta ett aktivt ansvar. I företagsfamiljen ingår givetvis också alla våra medarbetare, ett 100-tal anställda beroende på säsong och vi levererar till kunder i Västra Götalands län, Värmland, Bohuslän och Närke. Företaget ingår i Rikstvätt.
Vår Vision
Att vara det självklara valet för alla som behöver fläckfri och klimatsmart tvätt- och textilservice
CE-chaufförer
Nu söker vi CE-chaufförer. Du kommer att serva våra kunder med leveranser och hämtning av textilier på fasta körturer. Arbetet är fysiskt och innebär både lastning och lossning, samt hantering av många vagnar som ska levereras och tas med tillbaka vid varje stopp.
Som en del av vårt serviceteam bidrar du till god kommunikation och hög service, både gentemot våra kunder och internt i organisationen. Vi levererar till kunder i Västra Götalands län, Värmland, Bohuslän och Närke. Företaget ingår i Rikstvätt.
Omfattning: 40 h/vecka
Anställningsform: Behovsanställning med möjlighet till förlängning
Lön: Månadslön och Timlön
Arbetsort: Bengtsfors
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Om dig:
För oss är det mycket viktigt att du är positiv och har ett bra bemötande mot kund. Vidare är du en ansvarsfull person med vårdat yttre som kommer att vara vårt ansikte utåt. Som lagspelare bidrar du till merförsäljning och tar ansvar för att serviceteamet fungerar väl.
Har CE körkort
Har YKB utbildning
Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift
Bor i närområdet
Viss datavana krävs
Flexibel och positiv till förändringar
Kan arbeta både dag- och kvällstid
Är du den vi söker?
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag 23 augusti 2026. Ansök därför med CV och personligt brev, märk ansökan "CE-chaufför", och mejla så snart som möjlig till transport.bengtsfors@rikstvatt.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: transport.bengtsfors@rikstvatt.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CE-chaufför". Arbetsgivare Kåpi Tvätt AB
(org.nr 556471-9002), https://rikstvatt.se/bengtsfors/
Industrigatan 2 (visa karta
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666 31 BENGTSFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rikstvätt Bengtsfors Kontakt
Transport avdelningen transport.bengtsfors@rikstvatt.se Jobbnummer
10003735