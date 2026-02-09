CE-Chaufför till EB Road Cargo Gotland
EB Road Cargo Logistik AB / Fordonsförarjobb / Gotland
2026-02-09
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EB Road Cargo Logistik AB i Gotland
, Västervik
, Oskarshamn
, Vimmerby
eller i hela Sverige
EB Road Cargo Gotland söker flera CE-Chaufförer för sommarvikariat med god förutsättning för fortsättning för rätt person.
Vi söker dig som är självgående, social, serviceinriktad och som gillar fartfyllda dagar där den ena dagen inte är lik den andra. Vi utgår från att du är ordningsam med arbetsredskap och frakthandlingar och övrig utrustning som ingår i tjänsten.
EB Road Cargo har en modern och välskött fordonspark.
Kvalifikationer
• CE-körkort
• Digitalt förarkort
• Giltigt YKB
• Truckkort
Meriterande
• Erfarenhet från kyl- och frystransporter
Vem söker vi?
Vi söker dig som värnar om våra kunder då du är ansiktet utåt och dagliga representant av vår verksamhet. Du förväntas ta väl hand om både fordon och gods. Vi tror att du levererar hög service med noggrannhet och kvalité. Hos oss förekommer det en del aktiva moment. Det förekommer helgarbete på några av tjänsterna.Publiceringsdatum2026-02-09Så ansöker du
Är du rätt person för tjänsten? Då ser vi fram emot att få in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Tillträdesdag för tjänsterna sker enligt överenskommelse. Företaget erbjuder till sin personal flera olika personalförmåner. Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Om anställningenErsättning
Enligt kollektivavtal
Anställningsvillkor
Sommarvikariat, med chans till tillsvidaretjänst.
Skicka ansökan till Lucas.Lindberg@ebroadcargo.se
Vid frågor kring tjänsten vänligen ring 010-604 09 22 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: Lucas.Lindberg@ebroadcargo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EB Road Cargo Logistik AB
(org.nr 556112-0782), https://www.ebroadcargo.se/
Lundbygatan 5 (visa karta
)
621 41 VISBY Jobbnummer
9732647