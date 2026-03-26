CE-Chaufför sökes till Mjölby
Söker du ett ansvarsfullt och omväxlande jobb som lastbilschaufför?
Vi söker nu drivna och erfarna chaufförer till flera tjänster inom lots, distribution, fjärrkörning, truckkörning samt roller med daglig kundkontakt.
Skicka gärna in en spontanansökan!
Går du på gymnasiet och har möjlighet till praktik?
Hör av dig omgående - praktik hos oss kan ge dig chansen till ditt första jobb!
Tillgängliga tjänster
Med utgångspunkt Hjärnarp eller Helsingborg:
Lotschaufför
Distributionschaufför
Fjärrchaufför
Lossning och lastning av livsmedel (kylt och/eller fryst)
Märk din ansökan med ort: Mjölby.
Krav för anställning
Giltigt CE-körkort, YKB och förarkort
Truckkort enligt TLP10 - minst A2, A4 och B1
ADR 1.3 (utbildning kan erbjudas vid behov)
Utbildning i bakgavellyft (kan också erbjudas vid behov)
God vana av att backa med släp. För att köra våra HCT ekipage kräver vi även god vana med Link och trailer.
Erfarenhet av tempererat gods
Van vid lastning och lossning av livsmedel
2-4 års erfarenhet i yrket eller genomförd praktik hos oss
Goda kunskaper i svenska eller engelska, både i tal och skrift
Vi tror att du som söker är
Flexibel och ansvarsfull
Bekväm i kontakt med olika typer av människor
Noggrann och varsam med fordon och utrustning
Vi erbjuder
Nya och moderna fordon
Avtalsenlig lön enligt Transport
Anställningsformer: visstid och tillsvidare
Provanställning tillämpas
Sök tjänsten omgående - vi har löpande rekrytering.
Via vår hemsida: www.tnordbergh.se/lediga-jobb
Eller via mejl: personal@tnordbergh.se
Märk ansökan med: Mjölby
Frågor?
Kontakta gärna:
Johan Nyman - 0709-258830
Eller mejla: personal@tnordbergh.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mjölby".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tommy Nordbergh Åkeri AB
(org.nr 556250-4695), http://www.tnordbergh.se
Transformatorgatan 2 (visa karta
)
595 35 MJÖLBY
För detta jobb krävs körkort.
9820416