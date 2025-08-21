CE-chaufför på Dagab - Hisings Backa
2025-08-21
CE-Chaufför till Dagab Hisings Backa i Göteborg
Motiveras du av att ha frihet under ansvar och av att ge service i världsklass? Har du erfarenhet av arbete som CE Chaufför och arbete inom branschen? Då kan du vara den vi letar efter! Just nu söker vi på Job&talent CE-Chaufförer till ett uppdrag på Dagab i Göteborg. Det här är en utmärkt möjlighet för dig som söker ett jobb som bjuder på variationsrika arbetsdagar och är fritt och samtidigt mycket ansvarskrävande. Låter det intressant? Sök tjänsten redan idag!
Arbetsuppgifter Som CE-chaufför hos Dagab är din huvudsakliga arbetsuppgift att se till att Axfoods butiker får rätt varor i rätt tid. Du lastar varorna på lagret och sedan lossar varorna hos butikerna vilket betyder att arbetet vara fysiskt krävande. Oftast innehåller rutterna endast tre stopp! (Kan ibland vara 7-8 stop
Du kommer utgå från Dagabs lager i Hisings Backa i Göteborg.
Dagabs lastbilsflotta består av nya och fräscha Scania- och Volvobilar.
Arbetstider
Tjänsten är förlagd på heltid, måndag - fredag & varannan helg. Du jobbar både dag- och kvällspass. Arbetspassen är 8-10 timmar långa.
8-timmars pass: 05:00-13:50 13:30-22:15 15:30-00:15
10-timmars pass: 05:00-15:50 13:30-00:15 15:30-02:15.
Tjänsten inleds med två veckors betald utbildning. Start sker enligt överenskommelse. Du kommer under dina första 6 månader ha en visstidsanställning hos Storesupport by Job&talent. Tanken är sedan att du går över till Dagab för en tillsvidareanställning direkt hos dem. Publiceringsdatum2025-08-21Dina personliga egenskaper
Vi vill se att du alltid gör ditt bästa för att uppnå så bra resultat som möjligt. Bra sinne för ordning och noggrannhet.
Du är självgående i din yrkesroll och ser vad som behöver göras. Sparsam och miljömedveten körning.
Då arbetet kan vara fysiskt krävande är det ett plus om du har god fysik så att du kan arbeta ergonomiskt korrekt.
Vikt läggs även vid övriga personliga egenskaper Kvalifikationer
CE-körkort
Giltigt YKB (Yrkesförarkompetens)
Giltigt Digitalt förarkort
Eftersom arbetsplatsintroduktion, säkerhetsregler, säkerhetsgenomgångar och övriga instruktioner sker på svenska behöver du behärska svenska språket.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Meriterande
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete som CE Chaufför eller liknande roll och arbete som CE Chaufför.
Truckkort
Intyg för ADR 1.3
Intyg för Bakgavellyft
Förmåner
Tillgång till gym på arbetsplatsen
Personalbutik
Personal aktiviteter
Personalrestaurang
Vi erbjuder våra medarbetare flexibel löneutbetalning genom Cappy. En frivillig förmån som ger dig möjligheten att när som helst mellan ordinarie lönedagar själv göra uttag från din intjänade lön.
Processen
Det första steget i den här rekryteringsprocessen för dig som kandidat är att bli uppringd för en telefonintervju. Därefter kommer du att bli kallad till en intervju på plats hos oss. Till sist väntar också referenstagning och körtest.
Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Intresserad?
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansökningar tas endast emot via denna annons.
Varmt välkommen!
Om Dagab
Dagab är en del av Axfood, Sveriges näst största aktör inom dagligvaruhandeln med varumärken som Willys, Hemköp, Tempo, Axfood Snabbgross, och Middagsfrid. Dagab ansvarar för att Axfood sortiment, inköp och logistik ska fungera optimalt och har en nyckelroll i Axfoods arbete med att ständigt effektivisera varuflödet
Om Storesupport by Job&Talent
Storesupport är en del av Job&Talent, en av de snabbast växande aktörerna inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika. Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Ersättning
