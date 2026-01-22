CE- chaufförer sökes till Falköping
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Falköping Visa alla fordonsförarjobb i Falköping
2026-01-22
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Falköping
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige
Är du en erfaren CE - chaufför på jakt efter nya utmaningar? Då har vi spännande tjänster till dig!
Är du redo för ett omväxlande arbete med distribution, fjärrtransport och terminalarbete?
Just nu söker vi CE-chaufförer till ett uppdrag i Falköping med uppstart under våren/sommaren 2026. Då vår samarbetspartner är måna om duktiga chaufförer finns det goda chanser att fortsätta även efter denna period. Tjänsterna är på heltid och vissa körningar innefattar även natt- samt helgarbete. I din roll som yrkeschaufför ingår att lasta, lossa och leverera mejeriprodukter till kunder.
Företaget har en modern och välskött fordonspark och transporterat livsmedel från producent till konsument i snart 50 år. Företaget tar ansvar för att minska klimatavtrycket med uppsatta miljömål. Företaget kör inom områden såsom Skåne, Mälardalen, Västergötland, Småland och Östergötland, men inte längre än att man når dessa orter tur-och-retur under ett arbetspass
Vi söker medarbetare som gillar kundkontakter, service och som mer än gärna är företagets ansikte utåt.Med andra ord, chaufförer som är serviceinriktade och som inte har något emot att hoppa ur förarhytten för att bistå kunderna med den hjälp de behöver.
Placeringsort: Falköping
Period: v. 22 - v 34 med chans till förlängning. De första två veckorna kommer innebära introduktion för att kunna sätta sig in i arbetet.
Arbetstider: dagtid, kväll, natt och helger.
DETTA SÖKER VIPubliceringsdatum2026-01-22Kvalifikationer
CE behörighet
YKB
Kunskap att backa med släp
God kommunikationsförmåga i Svenska eller engelska
Truck A och B
Meriterande för tjänsten:
ADR
Tidigare erfarenhet av arbete inom service, logistik och kundhantering.
Tidigare erfarenhet av att ha kört frys- och kyltransport.
Är du den vi söker? Tveka inte utan ansök om tjänsten via länken nedan, eller genom att besöka vår hemsida. Rekrytering sker löpande och tjänsterna kommer att kunna tillsättas innan ansökningstidens slutdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Ventilvägen 12 (visa karta
)
549 37 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Helen Hammarbäck transport.sverige@studentconsulting.com Jobbnummer
9699961