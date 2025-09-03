CE- Chaufförer
Till transport företag SB Transport Skåne AB i Malmö söker vi ansvarsfulla CE-chaufförer som har en glödande passion för lastbilsyrket då vi utökar verksamheten med flera dragbilar.
Vill du vara en del av vår dynamiska team? Vi söker en erfaren lastbilschaufför med CE-körkort, digitalt förarkort, YKB och ADR-certifikat.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer inkludera körning måndag till fredag med dragbil och trailer inom Sverige. Vi värdesätter noggrannhet och professionalism i hanteringen av fordon, färdskrivare, godssäkring och transportdokumentation.
Vi kan erbjuda dig en positiv och inkluderande arbetsplats där respekt, samarbete och flexibilitet är de ledorden.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du kör trafiksäkert och har förmågan att planera din körning väl så att rätt gods levereras i rätt tid hos rätt kund.
Vi letar efter en ansvarsfull och skicklig lastbilschaufför som trivs med att leverera säkra och effektiva transporter, och som kan ta nästa steg i sin karriär genom att gå med i vårt team.
Om det låter som du, så är du precis den vi letar efter!
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande och tjänsten kan kommas att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Skulle du ha frågor är du välkommen att kontakta oss på cvsbtransportskaneab@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: cvsbtransportskaneab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SB Transport Skåne AB
(org.nr 559329-1098)
Emilstorpsgatan 23 (visa karta
)
213 64 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9490912