CE, Pensionär, Student, Tjäna Extra!
Höviksnäs Kyltransport AB / Fordonsförarjobb / Kungälv
2026-01-28
Är du pensionär, Student eller vill tjäna extra? Vi söker chaufför med erfarenhet av släpkörning. Du kommer ersätta ordinarie chaufför vid sjukdom och semestrar och bli en tillgång vid arbetstoppar. Vi kör alla dagar i veckan. Uppgiften består av att lasta frysmat I Helsingborg hos Ica Sverige AB eller distribution av frysvaror till butiker i Västsverige . Du utgår med tomt ekipage från Kungälv till Helsingborg där du tillsammans med personal från Ica lastar ekipaget. Lasttid i Helsingborg varierar mellan 13:00-20:00. Åter Göteborg lossar du hela eller delar av lasten på Exportgatan. åter Kungälv där du parkera. Arbetsuppgiften är relativt enkel och brukar vara populär att köra. Oftast får du frågan dagen innan om du vill köra men kortare inringning kan ske.
Vi är ett litet företag som värnar om våra chaufförer och där du kan vara med och forma din arbetsplats. Vi värdesätter öppenhet och att du kommer till oss när något känns fel. Vi samarbetar gärna för att få till bra förändringar. Vi använder oss av moderna hjälpmedel som TransPA och fjärrnedladdning av förarkort.
Är du nyfiken kontakta oss gärna. Du får gärna åka med en tur för att se hur det funkar.
Vi söker en CE-Chaufför med erfarenhet av bil och släp, samt innehar, YKB, truckkort, digitalt förarkort.
Meriterat är kunskaper i tempererade transporter.
Du är i grunden positiv och social, eftersom vi dagligen har täta kundkontakter.
Att vara punktlig är en god egenskap hos oss och vi önskar att du är en ansvarsfull person.
Inga övernattningar. #jobbjustnu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: hoviksnastrp@telia.com Arbetsgivare Höviksnäs Kyltransport AB
(org.nr 556852-3079)
Arntorp 320 (visa karta
)
442 93 KAREBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Höviksnäs Kyltransport AB Jobbnummer
9708472