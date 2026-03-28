CE förare sökes!
2026-03-28
Letar CE förare för Coop butiks körning.
"Tjänsten kan tillsättas omgående."
Startar från Kjula(Eskilstuna), lastar på Coop lagret för att sedan åka vidare mot Uppsala.
Starttider beror på schema och kan skilja sig mellan 01:00, 05:00, 12:00 till 20:00. Dock normalt att man har ett schema som följer samma tids rytm och snitt på 40 tim per vecka.
Alla bilar har alkolås installerat.
Åkeri med 6 lastbilar och släp. Kör för Einride/Coop. Hjälper även med att bemanna andra åkerier med strökörningar.
Krav är:
Svenska språket flytande i tal och skrift.
Truckkort.
CE körkort.
Data förståelse(mycket som hanteras i app)
Klara av att jobba nätter.
Kunskap att hantera bakgavellift.
Förståelse till hur ett aggregat funkar med kyla, värme och möjliga felkoder.
YKB behörighet.
Meriterande:
Erfarenhet av olika körningar med CE behörighet av olika fordonskombinationer.
Engelska språket flytande i tal och skrift.
ADR behörighet.
Digitalt färdskrivarkort.
Erfarenhet att köra ICA och Coop.
Erfarenhet att köra dubbelplan.
Fordonsmekanisk kunskap.
Lagerarbetserfarenhet.
Buss körkort.
KRAV FÖR ATT VI SKA TITTA PÅ EN ANSÖKAN!
• *Märk ditt mail med fyra valfria siffror i din ämnesrad när du skickar mail till oss, så ser jag om det är en seriös ansökan där du som ansöker tagit dig tid att läsa igenom vad vi efterfrågar från en anställd.**
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: info@elitlog.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "Läs igenom ansökan!". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elitlog AB
(org.nr 559074-5419)
Propellervägen 7
)
635 06 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9825435