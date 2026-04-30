CE fjärrchaufför & Daglots
Vi söker 4 st sommarchaufförer till Team Frenning.
Är du, eller någon du känner, vår blivande kollega?
Skicka in din ansökan redan idag, urval och intervjuer sker löpande!
Vi söker dig med CE-behörighet, CE är krav då vi enbart kör med släp.
Digitalt förarkort
YKB
Truckkort
Vana att hantera 24 meters ekipage
Tjänsterna:
Lots:
Vi söker 2 st lotsar under veckorna 27-32 tjänsten är lastning och lossning på olika lager och terminaler. Det är kyl & fryst gods, dagen startar och slutar i Västerås.
I bilarna finns kyl, Micro & kaffebryggare.
Fjärrchaufför:
Vi söker 2 st fjärrchaufförer under veckorna 25-33 tjänsten är fjärrkörning. Körningen innebär att vi ligger ute i veckorna oftast söndag till fredag eller måndag till fredag beroende på var veckans första lass ska.
Sverige är spelplanen, vi kör över hela landet.
Det är varierande dagar, ena dagen kan det bli Umeå, nästa kan bli Stockholm och den tredje kan bli Göteborg.
Utgångspunkt är Västerås, du kan inte ha ekipaget hemma.
Om dig:
Du som chaufför är ansvarstagande, noggrann & känner en yrkesstolthet. Vårdar fordon & kunder, du vet hur ett spännband fungerar.
Vi ser gärna att du som söker har tidigare erfarenhet av liknande körning, att du kan hantera ett ekipage med full längd och full höjd.
Det är allt från tidiga morgnar till sena kvällar & långa dagar emellanåt. Att beräkna restider samt planera sin körning & lastning är en grundförutsättning, därav bör du vara strukturerad.
Du är företagets ansikte utåt och vårdar våra kundrelationer. Vi sätter därför stort värde på personlig lämplighet och där ser vi att du som person är serviceinriktad och är social.
Goda kunskaper i svenska både tal och skrift.
Vi tillämpar referenser samt kontroll i belastningsregistret.
Om Team Frenning:
Vi är ett familjeåkeri i Västerås, som är inriktade på fjärrtransporter inom styckegods & tank.
Vi är ett bra gäng som alla strävar åt samma håll.
Bra stämning & vi finns alltid till hands för att hjälpa varandra, då vi gör detta tillsammans. Vilket inbringar lite utav en god familjekänsla.
Därav är det positivt om du är likasinnad.
Kontakt:
Mejla gärna din ansökan samt frågor till:Jobb.teamfrenning@hotmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
