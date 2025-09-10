Ce Chaufför Sökes På Heltid
CB Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2025-09-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos CB Bemanning AB i Göteborg
, Borås
eller i hela Sverige
Är du vår nya CE-chaufför i Göteborg? (HELTID)
Vi på CB Bemanning söker en pålitlig och engagerad chaufför med CE-körkort som vill vara med och växa tillsammans med oss. Volymerna ökar hos vår kund i Göteborg och därför behöver vi förstärka teamet med någon som gillar att köra, tar ansvar och tycker om att göra ett riktigt bra jobb.
START OMGÅENDE PÅ HELTID !
Vad du kommer göra :
Du kör främst hos en kund i Göteborg med 4-6 stopp per dag. Det är viktigt att du är van vid att köra med släp, jobbar noggrant och ser till att leveranserna alltid går tryggt och smidigt. Har du ADR-behörighet är det en stor fördel, då en del uppdrag kan innebära farligt gods.
Plats och tid :
• Jobbet är i Göteborg och arbetstiderna är vardagar 08.00-17.00.
Det här söker vi hos dig :
• CE-körkort och giltigt YKB
• Minst 1-2 års erfarenhet av att köra med släp
• ADR-behörighet är meriterande, men inget krav
• Du pratar och förstår svenska väl i både tal och skrift
• Självständig, noggrann och ansvarsfull
Är det här något för dig? Då kan du se fram emot :
• Bra lön och kollektivavtal
• Ett schysst och härligt team där du verkligen blir sedd och hörd
• Tydliga rutiner och en trygg arbetsplats med plats för roliga inslag
i vardagen
Känner du att det här stämmer in på dig?
Skicka gärna ett mejl till info@cbbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: info@cbbemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CB Bemanning AB
(org.nr 559475-8582)
422 46 HISINGS BACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ansvarig rekryterare
Mathilda sharif mathilda.sharif@cbbemanning.se Jobbnummer
9502321