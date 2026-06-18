CE Chaufför i Järfälla
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Järfälla Visa alla fordonsförarjobb i Järfälla
2026-06-18
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, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vi söker en CE Chaufför i Järfälla!
Om tjänstenVi söker en erfaren CE-förare som utgår från Järfälla för transportuppdrag i Stockholmsområdet. Du kommer att köra tung lastbil med släp och ansvara för att leveranser sker säkert, effektivt och enligt plan. Arbetet innebär varierande körpass och du behöver vara flexibel med arbetstider, då både dag- och kvällsturer förekommer.
Arbetsuppgifter• Framföra tung lastbil med släp inom regionen• Säkerställa korrekt lastning och lossning av gods• Kontrollera fordonets skick och rapportera eventuella avvikelser• Bidra till hög servicegrad och professionellt kundbemötande• Följa gällande trafik- och säkerhetsföreskrifter
Kvalifikationer• CE-körkort och giltigt YKB• Digitalt färdskrivarkort• Dokumenterad erfarenhet av att köra med dubbelplan släp• God förmåga att kommunicera på svenska, både muntligt och skriftligt• Fördel om du har truckkort• Felfritt belastningsregister krävs
Personliga egenskaperVi söker dig som är ansvarstagande, självgående och noggrann i ditt arbete. Du trivs i ett rörligt yrke, har bra lokalkännedom och hanterar stressade situationer med lugn och fokus.
Vi erbjuder• Konkurrenskraftig lön• Friskvårdsbidrag• Förmånliga rabatter på gym, hotell och fritidsaktiviteter• En stabil arbetsplats med möjlighet till utveckling och eget ansvar
ÖvrigtFöretaget erbjuder chans till personlig utveckling och ett arbete i ett engagerat team med högt tempo. Frågor om tjänsten besvaras av rekryterare Amir på amir@kraftsam.se
. Externa säljkontakter och rekryteringsbolag undanbedes vänligen men bestämt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Stockholm (visa karta
)
119 98 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
9969379