CE Chaufför

TT Logistik AB / Fordonsförarjobb / Västerås
2025-11-13


TT-Logistik AB är ett lokalt familjeägt företag inom logistik ,med huvudkontor i Eskilstuna. Vi erbjuder transporter, lagring och bemanning.
Vi har en del olika körningar ,och nu söker vi en CE-chaufför gärna med erfarenhet. Du ska vara flexibel och inte ha problem med att byta fordon och arbetsuppgifter. Jobbet består av att lossa och lasta gods hos slutkunderna. Vi söker dig som gillar ordning och reda, är positiv och självgående , och med gott omdöme , det är viktigt för oss då du kommer vara vårt ansikte utåt mot våra kunder. Du har som lägst CE- körkort, digitalt förarkort, truckkort samt godkänd YKB.
Om detta passar in på just DIG !
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: tommy.larsson@tt-logistik.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tt Logistik AB (org.nr 556778-9564)
722 12  VÄSTERÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
TT-Logistik AB

Kontakt
Tommy Larsson
tommy.larsson@tt-logistik.se

Jobbnummer
9602679

