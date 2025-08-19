CE Chaufför
PAK Nordic Åkeri / Fordonsförarjobb / Landskrona
2025-08-19
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv

, Helsingborg
eller i hela Sverige
Working from Helsingborg Port and Drive Monday to Friday. Pick Up and Drop off container with unloading and Loading on different places in Sweden with in distance 350 km from Helsingborg.
Well established company since 2010 and working with many years as partner of EU Leading Transport company. We deliver goods for IKEA, Electrolux, Volvo, DHL, Vida,etc.
Candidates with Stöd from AMS are also welcome to apply.Moreover, If some one interested to Work for Short time are also welcome!
Öppen för alla
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: msheraz82@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PAK Nordic Åkeri
261 43 LANDSKRONA
)
261 43 LANDSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9465334