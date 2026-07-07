Ce Chaufför - Tillsvidare Heltid, Havi Malmö
Förartjänst Jobbförmedling Sverige AB / Fordonsförarjobb / Burlöv Visa alla fordonsförarjobb i Burlöv
2026-07-07
, Lomma
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, Malmö
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HAVI Malmö söker dig som är en flexibel och pålitlig CE-chaufför, en tillsvidareanställning på heltid som börjar med 6 månaders provanställning, med start så snart som möjligt. Arbetstiderna kan variera, så du behöver kunna vara flexibel med arbetsschema.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
• Köra distribution
• Lasta bilar, hantera kylaggregat
• Hantera handdator
• Ansvara för den bilen som du tilldelas
• Visst övrigt arbete på terminal förekommerProfil
Du tycker om kundkontakt, är serviceinriktad, flexibel och känner ansvar. Du håller ordning och reda på utrustning. Du tänker kvalité, säkerhet och värnar om miljön.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av distribution och trivs att köra i stadstrafik
• God svenska i tal och skrift (minimumkrav tydligt göra sig förstådd och förstå)
• God fysik då arbetet delvis är tungt
Erfarenhet från tidigare chaufförsjobb med kyl- och frys transporter är meriterande. Vi ser gärna kvinnliga sökande .
Vi erbjuder:
En anställning i ett företag med högt tempo och tillväxt, trevliga kollegor med god teamkänsla och goda utvecklingsmöjligheter. Vi verkar i en internationell miljö med starka varumärken. HAVI är ett företag präglad av trygghet och stabilitet och arbetar aktivt för att skapa mångfald och en bra arbetsmiljö, jobbar alltid med en modern vagnpark från Scania, erbjuder goda personalförmåner, bl a friskvårdsbidrag. Självklart finns kollektivavtal med avtalad pension, försäkringar och lön enl avtal.
Välkommen med din ansökan:
Vi intervjuar löpande så vänta inte med din ansökan.
HAVI Sverige är ett framstående företag inom logistikbranschen. HAVI har kontinuerligt expanderat och etablerat starka samarbeten med stora restaurangkedjor som McDonald ́s, Subway, Espresso House, Dominos och Taco Bell. Vårt uppdrag för våra kunder ställer höga krav på både punktlighet, samarbete och kvalitet. Du är en viktig del i den kedjan då du är vårt ansikte utåt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Förartjänst Jobbförmedling Sverige AB
(org.nr 559255-2680)
212 25 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Havi Malmö Jobbnummer
9995052