CE - Chaufför till Lidköping
2025-10-24
CE-chaufför till Lidköping!

Om tjänsten
Är du en erfaren och engagerad lastbilschaufför med CE-behörighet? Då kan detta vara jobbet för dig! Lidköping Kyltransporter söker nu fler medarbetare till vårt växande team. Som chaufför hos oss kommer du att arbeta med transporter av kyl- och frysvaror till kunder runt om i Sverige. Du utgår från vår moderna terminal i Lidköping och kör både kortare och längre sträckor, beroende på rutt och behov.
Arbetet är omväxlande och sker enligt ett rullande schema som inkluderar dag-, kvälls- och nattpass samt helgarbete. Du ansvarar för att lasten hanteras varsamt och levereras i rätt tid och temperatur. Vi erbjuder en trygg arbetsmiljö, moderna fordon och ett team som värdesätter samarbete och kvalitet.
Vi söker dig som
Är självgående, noggrann och har ett professionellt förhållningssätt till ditt arbete.
Du har god kommunikationsförmåga och trivs med att möta kunder i vardagen.
Du är flexibel och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar, samtidigt som du alltid sätter säkerheten främst.
Du har ett tekniskt intresse och är van vid att hantera digitala verktyg, såsom färdskrivare och transportdokumentation.
Tidigare erfarenhet av kyltransporter är meriterande, men inte ett krav - vi lägger stor vikt vid rätt inställning och vilja att lära.

Kvalifikationer
CE-körkort
Giltigt YKB (Yrkeskompetensbevis)
Digitalt färdskrivarkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av liknande arbete är starkt meriterande
God fysisk form då arbetet kan vara fysiskt krävande

Övrig information
Låter det intressant? Ansök redan idag då vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen. Vid frågor är du varmt välkommen att maila ansvarig rekryterare Amir Stein på amir@kraftsam.se
