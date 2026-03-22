Catering ansvarig
Vi söker catering ansvarig till vårt pizza catering företag i Göteborg.
Vi är ett tidigare UF-företag som växt till ett större catering företag i Stockholm och Uppsala och öppnar till denna sommar även i Göteborg. Just nu söker vi platsansvariga i Göteborg.
Viktigt för oss är att ha trevlig social personal som gillar att åka runt och jobba på olika evenemang. Allt ifrån födelsedagsfester till företagsevent till större festivaler. Vi har tidigare varit säsongsbaserade och endast varit aktiva under sommaren, detta år försöker vi förlänga säsongen och möjligtvis köra året om.
Ifall du är sugen på att veta mer om oss och hur vi jobbar innan du ansöker, kolla in @pedallingpizzapalace på instagram eller hemsidan, pedallingpizzapalace.se
I arbetsuppgifterna ingår det prepp vid köket, färd till platsen av eventet, pizza gräddning och kund bemötande, ihoppackning och tillslut disk.
Inget krav på tidigare pizzabaknings erfarenhet, vi lär er våra utbaknings metoder!
Krav på B-körkort
Möjlighet till både heltid och deltid.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
E-post: goteborg@pedallingpizzapalace.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pedalling Pizza Palace Stockholm AB
(org.nr 559479-8778)
431 53 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pedalling Pizza Palace Gbg AB Kontakt
Jonathan Cohen goteborg@pedallingpizzapalace.se 0733707219 Jobbnummer
