Carpenters Wanted for Construction Project
Personalplatsen Sverige AB / Snickarjobb / Huddinge Visa alla snickarjobb i Huddinge
2026-04-24
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Personalplatsen Sverige AB i Huddinge
We are currently seeking skilled and experienced carpenters to join our team for an ongoing construction project.
Job Responsibilities:
• Construction of interior walls
• Installation of insulation
• Drywall installation and finishing
Requirements:
• Proven experience as a carpenter, particularly with interior wall construction
• Ability to work independently and as part of a team
• Strong attention to detail and commitment to quality workmanship
• Ability to follow drawings and instructions from site team leader
What We Offer:
• Competitive compensation based on experience
• Opportunity to work on a professional and well-organized project
• Supportive and safety-focused work environment
If you are a reliable and experienced carpenter looking for your next opportunity, we would love to hear from you.
Please apply by sending your details and relevant experience.
Snickare sökes till byggprojekt
Vi söker nu skickliga och erfarna snickare till ett pågående byggprojekt.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
• Byggnation av innerväggar
• Montering av isolering
• Gipsning och färdigställande av innerväggarKvalifikationer
• Dokumenterad erfarenhet som snickare, särskilt inom byggnation av innerväggar
• Förmåga att arbeta självständigt och i team
• Noggrannhet och ett starkt fokus på kvalitet
• Förmåga att läsa ritningar och följa instruktioner
Vi erbjuder
• Konkurrenskraftig ersättning baserad på erfarenhet
• Möjlighet att arbeta i ett professionellt och välorganiserat projekt
• En trygg och säker arbetsmiljö
Om du är en pålitlig och erfaren snickare som söker nya utmaningar, ser vi fram emot din ansökan.
Skicka in dina uppgifter och relevant erfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Email
E-post: jobb@personalplatsen.org Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare 2026-4". Arbetsgivare Personalplatsen Sverige AB
(org.nr 556888-7201)
Tjäderstigen, 20 (visa karta
)
142 63 TRÅNGSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Personalplatsen Sverige AB Kontakt
Managing Director
Per-Gustaf Blom per.gustaf.blom@gmail.com 0738399910 Jobbnummer
9873197