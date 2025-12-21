Campingvärd / Café, bar, servering, entrévärd vid Poolen
Tjust Fritid AB / Receptionistjobb / Västervik Visa alla receptionistjobb i Västervik
2025-12-21
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tjust Fritid AB i Västervik
, Valdemarsvik
eller i hela Sverige
Som campingvärd / café arbetar du i vårt café, bar, butik, badentré och vid vårt poolområde Terassen. Du är vårt ansikte utåt och hjälper gäster med frågor, säljer entréer, serverar mat och dryck samt ser till att området är välkomnande och i fint skick. Arbetet är varierande och kan anpassas efter din ålder och erfarenhet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Försäljning i café och butik
Göra mackor och enklare mat
Sälja poolentréer
Servering kvällstid
Bar (beroende på ålder)
Plocka disk, diska och hålla ordning vid poolområdet
Hjälpa gäster med frågor om camping, mat och aktiviteter
Vi söker dig som är:
Serviceinriktad och gillar att möta människor
Ansvarsfull, ordningsam och kan ta initiativ
En glädjespridare som bidrar till ett positivt arbetsklimat
Har förmåga att planera och fördela arbetsuppgifter
Vi erbjuder:
Ett roligt och omväxlande arbete i fantastisk miljö
Ett härligt team som stöttar varandra
Personalboende vid behov (ange i ansökan)
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonsens slutdatum.
Välkommen att bli en del av vårt team - tillsammans skapar vi sommarens bästa upplevelser! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@campa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Café KustCamp Gamleby". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tjust Fritid AB
(org.nr 556352-3157), http://www.campa.se
Hammarsvägen 10 (visa karta
)
594 32 GAMLEBY Arbetsplats
KustCamp Gamleby Jobbnummer
9658293