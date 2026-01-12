Cafévärd
Leksand Resort AB / Kassapersonalsjobb / Leksand Visa alla kassapersonalsjobb i Leksand
2026-01-12
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Leksand Resort AB i Leksand
, Orsa
, Stockholm
eller i hela Sverige
Som Cafévärd på Leksand Sommarland blir du en del av den härliga sommarkänslan där doften av nygräddade våfflor, mjukglass och nybryggt kaffe möter glada gäster i alla åldrar. Här arbetar du i en fartfylld miljö där tempot stundtals är högt och köerna långa, men tillsammans med ditt team håller du energin uppe, samarbetar tätt och levererar service i toppklass.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Kassahantering och gästsevice
Servera mjukglass, kulglass, kaffe och övriga produkter
Hantera våffeljärn
Fronta varor och hålla kiosken välfylld och inbjudande
Arbeta aktivt med merförsäljning
Städ, plock och disk
Bidra till ett starkt samarbete och en god stämning i teametPubliceringsdatum2026-01-12Profil
Vi söker dig som trivs i ett högt tempo och möter varje gäst med ett varmt leende. Du är serviceinriktad, effektiv och har lätt för att hålla fokus även när köerna ringlar långa. Att samarbeta tätt med kollegor faller sig naturligt och du bidrar gärna till en positiv stämning i teamet. Du är noggrann, flexibel och trygg med att ta ansvar för både kassahantering, produktförberedelser och att hålla arbetsplatsen ren och inbjudande. Merförsäljning ser du som en naturlig del av god service, och du hjälper gärna gästerna att hitta sina nya favoriter. Eftersom tjänsten innebär mycket gästkontakt behöver du tala obehindrad svenska och engelska. Tidigare erfarenhet från kiosk samt baristautbildning är meriterande.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad kan vi erbjuda?
Hos oss handlar jobbet inte bara om att leverera minnesvärda upplevelser till våra gäster - det är lika mycket om att skapa härliga stunder för dig själv och dina kollegor. Vi skrattar, hjälps åt och har kul tillsammans varje dag. Här hittar du inte bara ett jobb utan också möjligheten att skaffa vänner för livet.
Arbetstider varierar efter kioskens öppettider så det förekommer arbete dagtid, kvällstid och helger. Anställningen är en säsongsanställning på 50-100% och sommarsäsongen pågår under juni-augusti. Lön och övriga villkor enligt kollektivavtal med Vista-HRF Gröna riksavtalet.
Tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden utgår.Om företaget
Nöjesparken Leksand Sommarland i Dalarna är ett riktigt äventyr för barnfamiljer under sommaren. Innanför grindarna väntar ett stort utbud aktiviteter och attraktioner. Några av våra populäraste attraktioner är Wipeoutbanan i Siljan, Lasertag, Höghöjdsbanor för stora och små, och så förstås vårt Vattenland med tempererade pooler och vindlande vattenrutschkanor. Våra 250 sommarungdomar tar emot upp till 6000 gäster per dag.
Leksand Sommarland är en del av Leksand Resort AB, en ledande koncern inom Dalarnas besöksnäring. Hos oss hittar du även femstjärniga campingen Leksand Resort, anrika Hotell & Restaurang Moskogen samt restaurang- och cateringverksamheten Mat vid Siljan. Sedan 2022 är vi en del av First Camp - Nordens största campingkoncern. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6952835-1783049". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Leksand Resort AB
(org.nr 556217-6577), https://jobb.leksandresort.se
Siljansvägen 75 (visa karta
)
793 90 LEKSAND Arbetsplats
Leksand Resort Jobbnummer
9677934