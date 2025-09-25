Cafébiträde till Brogyllen Hamngatan
2025-09-25
Brogyllen är ett klassiskt konditori och ett genuint familjeföretag som grundades 1962. Vi brinner för vårt hantverk och arbetar alltid med de bästa råvarorna för att skapa produkter av högsta kvalitet. I vårt stenugnsbageri i Mölndal bakar vi vårt bröd med surdeg och på vårt konditori skapar vi klassiska bakverk och tårtor - alla med en modern twist. Allt vi gör är noggrant tillagat från grunden med stor omsorg, och vi strävar alltid efter perfektion.
Hos oss är våra medarbetare vår största styrka. Vi är ett härligt gäng som ständigt utvecklas tillsammans och skapar en god arbetsmiljö där vi både lär oss och har roligt. Vi värdesätter personlig utveckling och tycker att det ska vara kul att gå till jobbet varje dag!
Tjänsten:
Vi söker nu en engagerad och driven medarbetare på ca 32 timmar/vecka. Tjänsten innebär arbete varannan helg, och vi ser gärna att du kan starta omgående.
Vi söker dig som:
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och har förmåga att hålla ordning även när det är mycket att göra.
Är strukturerad, stresstålig och flexibel, och har en positiv inställning till förändringar.
Brinner för mat och älskar att ge våra kunder den bästa servicen.
Har goda ledaregenskaper, ser vad som behöver göras och är inte rädd för att fatta beslut.
Är engagerad och nyfiken, vill lära dig nya saker och bidra med idéer och inspiration.
Är utåtriktad, målmedveten och älskar att sälja.
Har minst en avslutad gymnasieutbildning och erfarenhet från liknande arbete (krav för tjänsten).
Vi erbjuder dig:
Ett varierat och utvecklande arbete i en inspirerande arbetsmiljö.
Kollektivavtal (HRF) som trygghet.
Grundläggande baristautbildning för att hjälpa dig växa i din roll.
Möjlighet att arbeta i ett företag där din insats gör skillnad och där vi värdesätter ditt engagemang.
Är du redo att bli en del av Brogyllen?
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas få lära känna dig. Här får du möjlighet att växa, utvecklas och ha roligt tillsammans med oss på Brogyllen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: konditori@brogyllen.se Arbetsgivarens referens
