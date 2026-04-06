Cafébiträde sökes - ca 75% tjänst
Cafebiträde sökes - ca 75% tjänst
Är du en serviceinriktad person som trivs i en fartfylld miljö? Då kan du vara den vi söker!
Vi letar efter ett engagerat cafebiträde till vårt härliga team på en tjänst om cirka 75%. Arbetstiderna är varierande och inkluderar både vardagar och helger, då vi har öppet alla dagar året runt (med några få undantag). Start sker enligt överenskommelse.
Om dig
Vi tror att du:
Har erfarenhet av arbete inom café, restaurang eller service (krav)
Har goda kunskaper i svenska & engelska (krav)
Har kunskaper i andra språk (meriterande)
Har ett genuint intresse för mat och dryck
Trivs i en händelserik och stundtals hektisk miljö
Är initiativtagande och ser vad som behöver göras
Är självgående men också en lagspelare
Brinner för att ge service i världsklassPubliceringsdatum2026-04-06Dina arbetsuppgifter
Arbetet innefattar bland annat:
Kundservice och kassaarbete
Förberedelse av enklare mat och dryck
Disk & Städning för att hålla caféet rent och trivsamt
Bidra till en positiv upplevelse för våra gäster
Låter det som du? Då vill vi gärna höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
E-post: emelie@ekerodsrasten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cafébiträde". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ekerödsrasten AB
(org.nr 556223-9797), http://www.ekerodsrasten.se
Ekeröd 5278 (visa karta
)
242 94 HÖRBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Restaurangchef
Emelie Olsson emelie@ekerodsrasten.se Jobbnummer
