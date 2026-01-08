Cafébiträde NK deltid

Enterprise Four & Company AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2026-01-08


Franska caféet på Nordiska kompaniet i Stockholm är ett klassiskt café beläget tre våningar upp i varuhuset. Nu söker vi dig som är serviceinriktad och vill ge det lilla extra.

Arbetsuppgifterna varierar och består bland annat av:
Kassahantering
Beredning av smörgåsar och andra lättare rätter
Diska och städa
Hantering av espressomaskin
Bidra till en trevlig miljö och ge service i världsklass

Vi söker dig som är:
Utåtriktad och gillar att jobba med människor
Duktig på både självständigt arbete och att arbeta i grupp
Stresstålig
Punktlig
Kommunikativ

Vi på Franska caféet är roligt team med god sammanhållning. Hos oss får du utvecklas inom service och kundbemötande i ett trivsamt klimat. Vi hjälps åt och lär oss längst vägen samtidigt som vi har kul och ser till att arbetet blir utvecklande.

Deltidstjänsten omfattar pass varannan helg. Urval sker löpande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
E-post: franskacafeet.sth@nk.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cafébiträde deltid".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Enterprise Four & Company AB (org.nr 556526-1293), http://www.nk.se
Hamngatan 18-20, (visa karta)
111 77  STOCKHOLM

Arbetsplats
Enterprise Four Company AB

Kontakt
Avdelningschef
Stella Wikdahl
franskacafeet.sth@nk.se
087628172

Jobbnummer
9674220

