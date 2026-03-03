Cafébiträde Lycksele Djurpark

Lycksele Djurpark AB / Butikssäljarjobb / Lycksele
2026-03-03


Vi söker dig som vill säsongsarbeta i våra caféer.

Publiceringsdatum
2026-03-03

Dina arbetsuppgifter
Som cafébiträde kommer du i det dagliga arbetet att bemöta gäster, förbereda smörgåsar, bakverk och våfflor, hantera kassa och städ.
Tempot i våra caféer kan många gånger vara högt och arbetet kräver att du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ.

Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom café och hantering av kassa är meriterande men inget krav. Vi värdesätter att du är en social person som trivs med att arbeta självständig och i arbetslag

Omfattning:
260530 - 260816, eller enligt överenskommelse
Deltid, schemalagd arbetstid.

Lön:
Enligt avtal.

Upplysningar:
Malin Johansson, 0950-167 11
malin.johansson@lycksele.se

Facklig representant för kommunal nås på sektionen på 010-4429673

Ansökan
Vi handlägger ansökningarna löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.

Ersättning
Enligt avtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Lycksele Djurpark AB (org.nr 556874-0905), http://www.lyckseledjurpark.se/

Jobbnummer
9774826

