Cafébiträde
2025-08-25
Vi söker medarbetare till vår enhet på Nybrogatan i Stockholm.
Vill du bli en del av BIM-familjen?
Vi söker dig som brinner för hälsosam mat och god service.
Du kommer att arbeta i ett företag som står i ständig utveckling och där du ges möjlighet till stor personlig utveckling.
Arbetet kräver stor flexibilitet och snabbhet. Arbetsuppgifter innefattar bland annat, servering, försäljning, tillberedning av juicer, kaffe, mm. Stor vikt läggs på att kunna ha många bollar i luften.
Det bör förtydligas att vi tidvis har vi ett mycket högt tempo på vår matbar, så det gäller att vara stresstålig och beredd att arbeta hårt och snabbt när det krävs.
Att prata flytande svenska är ett krav.
Tidigare erfarenhet från mat och restaurang är meriterande, baristaerfarenheter är ännu mer meriterande. Har du körkort också, "say no more!"
Tjänsten är heltid och tillträde gäller omgående.
Vi återkopplar endast till de som går vidare till nästa steg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: jobb@bodyinmotion.se
Detta är ett heltidsjobb.
Nybrogatan 23
114 39 STOCKHOLM
