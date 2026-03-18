Cafe/ restaurangbiträde
2026-03-18
Vi söker dig som vill bli en del av vårt matglada team!
Älskar du mat, service och högt tempo? Vill du vara med och sprida goda smaker från hela världen - till ett av Stockholms bästa priser? Då har vi jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-03-18Om företaget
Vi är ett passionerat team som lagar frukost, kaffe, sallader och varma rätter "to go" - med möjlighet att sitta kvar eller ta med. I vårt varmlök lagas smakrika rätter à la minute, alltid med fokus på färska råvaror, bra näringsvärde och schyssta priser. Vi är stolta över att erbjuda Stockholms billigaste kaffe och hälsosamma rätter som passar både plånboken och kroppen.
Smakerna kommer från hela världen - men hjärtat finns här i Stockholm.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är:
Serviceinriktad, snabb och noggrann
Matintresserad och gärna har erfarenhet från kök, café eller servering
Ansvarstagande och gillar att jobba i team
Van vid att jobba i ett högt tempo - utan att tumma på kvaliteten
Glad, trevlig och professionell i mötet med kunder
Erfarenhet är meriterande, men vi värdesätter rätt inställning högst!
Dina arbetsuppgifte inkluderar:
Förbereda och laga frukost, sallader och varma rätter
Göra kaffe och drycker
Hjälpa kunder i kassan
Hålla rent och snyggt i kök och serveringsyta
Vi erbjuder:
En rolig och omväxlande arbetsplats
Möjlighet att växa inom företaget
Ett ungt och härligt team
Personalrabatter och bra villkor
Plats: Gallerian
Start: enligt överenskommelse
Arbetstid: varierar mellan 6.00-20.30 alla dagar i veckan. Sysselsättning 60%.
Låter det intressant?
Skicka din ansökan till Maria.berg@panini.nu
och berätta varför du vill bli en del av vårt team. Bifoga CV och Personliga Brev.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: Channa@panini.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Panini Gallerian".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Panerama Sthlm AB
(org.nr 556689-5560)
Gallerian Hamngatan 37
)
111 53 STOCKHOLM
Panini Internazionale Kontakt
Driftchef
Channa Berggren Channa@panini.nu
