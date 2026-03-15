Cafe/konditori biträde
Koloche AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2026-03-15
Publiceringsdatum2026-03-15Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter i cafét innebär oftast kassaarbete, kaffebryggning (barista), lättare matberedning, städning och att ge god service
Vem är du?
Vi tror att du är en person som: Har en härlig energi och alltid möter varje kund med ett leende. Är noggrann och tar ansvar för dina arbetsuppgifter, oavsett om det är att göra en perfekt latte eller att hålla butiken snygg och prydlig.
Har erfarenhet av att jobba i butik eller café eller så är du bara en naturlig talang som snabbt lär dig nya saker.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbetsuppgifterna och tidigare arbetat med service samt servering. Vi ser också en stark fördel om du kan arbeta inom flera områden och bor i närområdet.
Bor du inte i närområdet så krävs det körkort och bil för att ta sig.
Språket persiska och svenska är väldigt önskvärd. Tjänsten kan startas omgående
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
E-post: arash.askari84@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Koloche AB
(org.nr 559243-2875)
Lövkojs Gränd 1 Åkermyntan (visa karta
165 75 HÄSSELBY Jobbnummer
9798237