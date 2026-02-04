C-korts chaufför sökes, sommarvikariat

Transportab Göteborg-Marstrand / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-02-04


Vi söker nu sommarvikarier med C-kort och YKB till vår verksamhet i Vänersborg från juni t.o.m. augusti.
TGM AB är ett transportföretag som bedriver styckegodstrafik för Schenker/DSV i Göteborg och Vänersborg.
Hos oss får du ett omväxlande och aktivt arbete med ett högt tempo, där du möter många människor och rör på dig under arbetsdagen.
Arbetet är förlagt till vardagar dagtid, 40 timmar per vecka.
Rekrytering sker löpande och vikariatet kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller skicka in din ansökan? Mejla oss på adress: ansokan@tgm.se ange "Distributionschaufför VBG - sommar" i ämnesraden.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: robin.larsson@tgm.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Distributionschaufför VBG".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Transportab Göteborg-Marstrand (org.nr 556091-3419)

Arbetsplats
TGM AB

Jobbnummer
9722838

