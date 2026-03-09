C-chaufförer till sommaren!
Eterni Sweden AB / Fordonsförarjobb / Vaggeryd Visa alla fordonsförarjobb i Vaggeryd
2026-03-09
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Vaggeryd
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Eterni söker en ansvarstagande C-lastbilschaufför för vardagskörning, med flexibla arbetstider för flera rutter och fokus på logistik, säkerhet och service.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Som C-lastbilschaufför arbetar du i en varierad och ansvarsfull roll där du är en viktig del av distributionskedjan inom återvinningsindustrin. Arbetet kräver god planeringsförmåga, logistiskt tänk och ett högt säkerhetsfokus.
I rollen kommer du bland annat att:
Köra C-lastbil inom Jönköpings län
Arbetet sker självständigt och sätter krav på din förmåga att planera och genomföra flera rutter per dag med god tidspassning
Säkerställa korrekt lastning och lossning enligt företagets policys
Företaget är inom återvinningsindustrin vilket ställer krav på din fysiska förmåga
Det är flexibla arbetstider under vardagar kl. 05.00-23.00, med varierande ansvar beroende på rutt och arbetsdag. Med framförhållning bör du vara tillgänglig att arbeta 1-2 arbetspass i veckan eller mer vid behov. Detta är en deltidstjänst men det finns möjlighet att arbeta heltid enligt överenskommelse i sommar under juni-augusti. Tjänsten inleds med två veckors introduktion för att du som inhyrd konsult ska känna sig säker inför uppdraget.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är en erfaren och ansvarstagande C-chaufför med god förståelse för logistik och distribution.
Minst sex månaders praktisk erfarenhet av att köra C-lastbil
C-körkort samt giltigt YKB
God förmåga att planera och hantera flera uppgifter samtidigt
Erfarenhet av distributionskörning, gärna inom livsmedel
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
Som person är du:
Punktlig, strukturerad och stresstålig
Serviceinriktad och professionell i kundkontakt
Fysiskt kapabel att hantera en del tunga lyft
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är ett konsultuppdrag på deltid där du får möjlighet att jobba heltid under sommaren. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund med rutter i Jönköping. För rätt person finns det goda möjligheter att kunna fortsätta arbeta 1-2 dagar efter semesterperioden.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare William Maklin på william.maklin@eterni.se
.
Plats: Strax söder om Jönköping
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Flexibel starttid mellan 05.00-15.00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
331 34 VÄRNAMO Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
William Maklin william.maklin@eterni.se Jobbnummer
9785681