C-chaufförer sökes till PreZero - Gör skillnad varje dag!
2026-02-10
, Nyköping
, Trosa
, Gnesta
, Söderköping
Klimatet och miljön är ett ständigt aktuellt, ämne. Vill du arbeta på en arbetsplats som faktiskt gör skillnad i det dagliga arbetet? Då läser du helt rätt annons!
Vill du vara med och bidra till en mer hållbar framtid? Nu söker vi C-chaufförer till PreZero - en ledande aktör inom återvinning och miljötjänster. Här får du inte bara köra lastbil - du får också chansen att göra en verklig insats för klimatet och miljön varje dag.

Om tjänsten
Som C-chaufför hos PreZero kommer du att arbeta med att köra och hantera en torrsugsmaskin inom SSAB:s industriområde. Torrsugen används för att suga upp torrt material som damm, slagg och andra restprodukter från produktionsmiljön. Arbetet är både fysiskt krävande och varierande - det sker både inomhus och utomhus i tuffa industrimiljöer som ofta är smutsiga och bullriga.Dina arbetsuppgifter
• Självständig körning och hantering av torrsugsmaskin
• Rengöring av produktionsområden från damm och materialrester
• Enklare underhåll och tillsyn av utrustningen
• Samarbete med kollegor och annan personal inom området
• Noggrant följa säkerhetsrutiner och arbetsmiljöregler
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har:Kvalifikationer
• C-körkort (krav)
• YKB och förarkort (krav)
• God fysik - arbetet är fysiskt krävande
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team
• Inget emot att arbeta i smutsiga industrimiljöer
Meriterande:
• CE-behörighet och ADR är meriterande
• Tidigare erfarenhet av industriarbete är ett plus
Som person är du pålitlig, ansvarstagande och närvarande i ditt arbete. Du tar ansvar för dina uppgifter, ställer upp för dina kollegor när det behövs och ser till att arbetet blir utfört på ett säkert och effektivt sätt. Du är prestigelös, trivs i ett socialt och serviceinriktat arbete och har inga problem att ta i där det krävs. Har du dessutom ett intresse för miljö och teknik är det ett stort plus.
Vi söker dig som antingen är ny i branschen eller jobbat tidigare som något liknande, det är inte din erfarenhet som avgör utan du som person.
Anställningsform och arbetstider:
• Visstidsanställning via StudentConsulting
• Start omgående och pågår till slutet av november - med möjlighet till förlängning
• Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag
Passar du in på beskrivningen ovan? Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
