C-Chaufför | Prezero | Ulricehamn
Manpower AB / Fordonsförarjobb / Ulricehamn Visa alla fordonsförarjobb i Ulricehamn
2026-04-21
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Ulricehamn
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige
50985
Är du en självgående C-chaufför som söker ett aktivt och ansvarsfullt sommarjobb? Manpower söker nu en C-chaufför till ett sommaruppdrag hos PreZero i Ulricehamn. Här får du arbeta med samhällsviktiga transporter inom avfall och återvinning under sommaren. Uppdraget sträcker sig över veckorna 27-31 och är på heltid. Varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Ulricehamn
Start: Vecka 27
Uppdragslängd: Sommarjobb vecka 27-31
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid, normalt mellan kl. 07.00-16.00. Möjlighet finns att börja tidigare än kl. 07.00 så länge du arbetar dina 8 timmar.
Om jobbet som C-chaufför
Som C-chaufför hos oss på Manpower, ute hos vår kund PreZero, arbetar du självständigt med att tömma avfallskärl hos olika typer av verksamheter. Du kör själv och ansvarar för din rutt, vilket kräver att du är trygg i din roll och har god förmåga att planera och strukturera ditt arbete.
Arbetet är fysiskt och innebär daglig kontakt med företagskunder och samhällsverksamheter såsom skolor och myndigheter.
Exempel på arbetsuppgifter:
Köra lastbil och tömma kärl hos företagskunder
Tömning av avfall hos skolor, polis och andra verksamheter
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande säkerhetsrutiner
Självständigt planera och genomföra den dagliga körningen
Bidra till en säker, effektiv och välfungerande avfallshantering
Den vi söker
Vi söker dig som har C-körkort och som trivs med ett fysiskt, praktiskt och självständigt arbete. Du är ansvarstagande, punktlig och har ett professionellt bemötande mot kunder och samarbetspartners. För att lyckas i rollen behöver du ha god fysik och kunna kommunicera tydligt på svenska.
Krav för tjänsten
C-körkort
God svenska i tal och skrift
God fysik
Meriterande
Erfarenhet av liknande arbete som C-chaufför, exempelvis inom avfall eller distribution
Information om bakgrundskontroll
I enlighet med våra kunders krav genomförs i denna rekrytering en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret som en del av anställningsprocessen. Genom att ansöka till tjänsten samtycker du till att vi får använda dina personuppgifter för detta ändamål.
Den information som inhämtas motsvarar uppgifter ur polisens brotts- och belastningsregister. Uppgifterna laddas inte ner, lagras inte och används endast för bedömning kopplat till aktuell tjänst.
Samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst. Notera att giltigt samtycke krävs för att kunna slutföra rekryteringsprocessen.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Emil Tranefors, via mejl: emil.tranefors@manpower.se
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Storgatan 61A (visa karta
)
523 31 ULRICEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Emil Tranefors emil.tranefors@manpower.se Jobbnummer
9868089