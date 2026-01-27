C/C++ utvecklare
På TECHLA letar vi efter både seniora och juniora C/C++utvecklare som vill vara en del av våra utvecklingsteam och jobba för att förenkla och förbättra för oss människor. Tillsammans jobbar vi inom spännande branscher rörande intelligenta system inom exempelvis Cloud RAN och radarutveckling.
Möjligheterna på TECHLA är många och uppdragen likaså. Som konsult hos TECHLA kommer du i en roll som utvecklare att jobba med både nyutveckling, vidareutveckling och förvaltning. Du kommer jobba i ett kompetent team bestående av TECHLA-kollegor eller i team hos våra kunder. Du kommer garanterat utveckla dina kunskaper inom olika teknikområden och verktyg.
Det här tror vi att du bidrar med:
Akademisk examen inom systemutveckling
Minst 3 års erfarenhet av C/C++utveckling
Du vill utveckla den senaste tekniken i Linux
Du har erfarenhet av embeddedutveckling i realtidsmiljö
Du har ett stort intresse av moderna utvecklingsmetoder som Scrum och andra agila metoder
Intresse för att själv utvecklas och fortsätta din fördjupning inom utveckling.
Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift
Har vi lyckats väcka din nyfikenhet?
Skicka in din ansökan till hello@techla.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
