C - Chaufförer

2025-09-23
Vill du vara med i vårat team? Vi söker nu en driven och social person med en service känsla utöver det vanliga som gillar att driva företaget framåt mot nya mål med sina kollegor.
Just nu behöver vi personal som kan jobba både dagar & kvällar lokalt men även någon som skulle kunna hjälpa till någon gång då och då på vår linjebil efter norrlandskusten och som kan sova borta nån/ några nätter varje vecka. Kanske du bara vill jobba extra nån gång? Behovet är 1 - 2 stycken och tjänsterna är allt från 50 % till 100 %
Omgående anställning
Vi arbetar med rullande schema
Lön enligt avtal.
Hos oss spelar det ingen roll om du är kille eller tjej bara du är en lagspelare.
krav för för att söka tjänsten hos oss är,
Giltig YKB.
Minst C-kort men gärna CE.
Vi söker även extrapersonal med B körkort, helg & vardag.
God kunskap om kör& Vilotiderna samt väg arbetstidslagen då vi är ett åkeri som följer alla lagar och regler.
Utbildning på bakavellyft.
en bra teamkänsla som innebär att du jobbar för företaget och dina arbetskamrater och är företagets ansikte utåt. Körningen är varierande och helger och kvällar förekommer. Det är ett fysisk jobb som kräver att du har god fysik och bra körkunskaper då vi är och kör på väldigt trånga ställen och är rädd om både fordon och gods.
Har du bara B körkort och vill jobba extra, så kan det finnas något för dig också. Skicka iväg ett mail om du har intresse.
Känner du igen dig i detta då skickar du ett mail och berättar mer om dig själv till andreas@antestransport.se
Vi har väldigt svårt att ta ansökningar via telefon, då vi är ute hos kunder så vi är väldigt tacksamma om det skickas mail.
Tveka inte att söka, vi anställer löpande så anställningen kan göras innan anökningstiden gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: andreas@antestransport.se Arbetsgivare Antes Transport AB
(org.nr 559089-8895) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9522664