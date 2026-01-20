Byggsmide/svetsare/reparation
Testservice i Göteborg AB / Smedsjobb / Göteborg Visa alla smedsjobb i Göteborg
2026-01-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Testservice i Göteborg AB i Göteborg
Vi söker nya medarbetare
Som byggnadssmed kommer du främst att arbeta med tillverkning och montage av smidesprodukter inom bygg . Beroende på vad våra kunder tillämpar kan man t ex arbeta med tillverkning, montering av slutliga produkter, reparation av metallprodukter och stålkonstruktioner. Arbetet som byggnadssmed kan kombineras ibland med andra arbete såsom gjutning, grävning, snickeri, rivning och håltagning, betongarbete och markarbete.
Svetslicenser är meriterande.
Vi efterfråga följande krav:
Grundläggande kunskap i byggnadssmed
B-körkort
Svenska i talPubliceringsdatum2026-01-20Om företaget
Test-Service är ett Göteborgsföretag inom stålbyggnadsindustrin och smidesbranschen. Företaget startade 1958 och vi har breddat verksamheten att omfatta allt i smidesarbeten inom bygg och industri. Vi erbjuder god arbetsmiljö till våra medarbetare fullt av respekt, i ett bekvämt arbetsteam. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: info@test-service.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Testservice i Göteborg AB
(org.nr 556336-5898)
Backa Bergögata 13 (visa karta
)
422 46 HISINGS BACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9695661