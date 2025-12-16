Byggserviceansvarig till Vinovo
2025-12-16
Vinovo är experter på relining av avlopps- och ventilationssystem, och erbjuder smarta, effektiva och skonsamma renoveringslösningar som förlänger livslängden på rör utan omfattande ingrepp. Med fokus på trygghet, hög kvalitet och beprövade metoder hjälper Vinovo både privatpersoner och företag att undvika kostsamma stambyten genom modern rörinfodring, kanaltätning och Smart VVC-lösningar.
Om Rollen
En vardag med variation, ansvar och energi
Vill du ha ett praktiskt arbete där du verkligen behövs, får ta ansvar och vara med och bygga upp arbetssätt i ett växande bolag? Då kan detta vara rätt roll för dig.
Vi söker nu en Byggserviceansvarig till vår verksamhet i Göteborg. Du blir en nyckelperson i våra projekt och fungerar som våra teknikers förlängda arm ute på arbetsplatserna. Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Som Byggserviceansvarig hos oss arbetar du nära reliningtekniker, projektledare och projektchef. Din roll är att skapa rätt förutsättningar för projekten genom att förbereda, samordna och hålla ordning, så att arbetet kan genomföras effektivt, säkert och med hög kvalitet.
Du ansvarar för planering och praktiska förberedelser inför projektstart och följer projektet hela vägen till avslut, där du säkerställer att arbetsplatsen lämnas i gott och kvalitetssäkrat skick. Arbetet är varierat och fysiskt och kräver både struktur, initiativförmåga och ansvarstagande.
I rollen ingår bland annat att:
Förbereda arbetsplatser inför reliningsarbeten
Utföra praktiska arbeten på våra entreprenader
Hålla ordning i verkstad, fordon och på lager
Materialhantering, transporter och inköp vid behov
Vara stöd till tekniker, projektledare och projektchef
Läsa och förstå ritningar
Delta i produktionsmöten
Säkerställa ordning, reda och god arbetsmiljö
Bidra till förbättringar i arbetssätt och struktur Dina personliga egenskaper
Du är en positiv och praktiskt lagd person med starkt driv, hög energi och skinn på näsan med erfarenhet av praktiskt arbete inom bygg, fastighet eller liknande med stark servicekänsla och laganda. Som person är du självgående och lätt för att se vad som behöver göras och tar gärna egna initiativ. Du trivs ute på bygget, uppskattar variation i arbetet och har ett lösningsorienterat och positivt förhållningssätt. Du är trygg i att ta ansvar och fatta beslut samt arbetar strukturerat, noggrant och med god ordning.
Vi erbjuder
Du erbjuds en spännande roll i ett bolag med stark tillväxt och korta beslutsvägar. Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och vara med och bygga framtidens Vinovo tillsammans med ett erfaret team som präglas av en familjär kultur och högt engagemang och ett tydligt fokus på hållbarhet. Rollen innebär ett varierande och självständigt arbete med stort eget ansvar. Du erbjuds en trygg anställning i ett nystartat men mycket erfaret team, med goda möjligheter att påverka, bygga strukturer och växa i din roll. Övrig information
Plats: Göteborg
Omfattning: Heltid
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
B-körkort (BE är meriterande)
KollektivavtalSå ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Vinovo med Whitefield Interim & Rekrytering. Sök tjänsten på whitefield.se - vi hanterar inga ansökningar via e-post. Urvalet sker löpande och alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Har du frågor? Kontakta Joakim Whitefield på 0722-54 00 22. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
