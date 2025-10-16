Byggprojektledare Gata & VA
Samhällsbyggnadsförvaltningen erbjuder kreativa samtal, högt tempo, lösningsfokuserade arbetssätt och ger dig möjlighet att driva och delta i föränderliga samhällsbyggnadsprocesser. Vi är en samverkande förvaltning mellan Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun med ett brett uppdrag inom kommunernas samhällsbyggnadsprocesser.
Förvaltningen består av tre huvudsakliga verksamhetsområden: teknisk verksamhet, planering och projekt samt bygg och miljö.
Tjänsten som byggprojektledare tillhör förvaltningens projektgrupp, som har sitt kontor i Lindesberg och består av en engagerad arbetsgrupp om 3 projektörer, 3 projektledare samt en upphandlare. Projektgruppen genomför ungefär 30 byggprojekt per år, de flesta inom gata och VA.
Som medarbetare hos oss erbjuds du möjlighet att vara en del av ett större sammanhang då vi tillsammans arbetar för en välfungerande vardag för våra medborgare. Vi utvecklar samhället och har ett brett uppdrag inom bland annat avfall och återvinning, vatten och avlopp samt skötsel av kommunens gator.
Arbetsuppgifter
Som byggprojektledare driver du projekt som gör verklig skillnad i människors vardag. Du planerar, leder och följer upp byggprojekt främst inom gata och VA från idé till färdig anläggning.
I rollen ingår att förbereda byggstarter genom att söka tillstånd, göra överenskommelser med fastighetsägare och lösa tekniska frågor tillsammans med kollegor från gatu- och VA-verksamheterna. Under projektens gång samordnar du många olika aktörer från interna specialister som projektörer, trafikingenjörer och planarkitekter till externa entreprenörer, konsulter och myndigheter.
Du ansvarar för upphandlingar, uppföljning av entreprenader och garantiåtaganden samt ser till att projektplaner, tidplaner och budgetar följs. Arbetet växlar mellan kontor och fält, mellan planering och praktiskt genomförande. Något som gör rollen både varierad och utvecklande.
Det här är ett uppdrag där du får stort eget ansvar, men också stöd av erfarna kollegor och ett nära samarbete med många andra kompetenser inom samhällsbyggnadsområdet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning, exempelvis en civil- eller högskoleingenjörsexamen inom väg- och vattenbyggnad med minst 3-5 år erfarenhet av projektledning inom bygg, mark / anläggningsarbete eller liknande, eller motsvarande erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig.
Du har goda kunskaper i entreprenadjuridik och är van att arbeta med regelverk som AB04, ABT06/19, ABK09 och AMA. Du uttrycker dig väl på svenska, både muntligt och skriftligt.
Som person är du strukturerad och självgående, med en stark förmåga att planera, prioritera och ta ansvar för ditt arbete. Du är ansvarstagande och håller ihop helheten, även när flera projekt pågår samtidigt, och har en lösningsinriktad inställning till det som dyker upp längs vägen.
Vi värdesätter initiativkraft och kreativitet, och ser gärna att du kommer med idéer och förslag som driver arbetet framåt.
Du trivs i samarbeten, är lyhörd för andras perspektiv och är bra på att motivera och samarbeta med olika intressenter. När du ställs inför komplexa problem ser du snarare möjligheter än hinder och har ett lösningsorienterat angreppssätt som gör att du med nyfikenhet och engagemang tar dig an utmaningar.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Krav på körkort B.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
