Byggprojektledare
2025-08-11
Vill du vara med och forma Malung-Sälens framtid genom hållbara och långsiktiga byggprojekt?
Malung - Sälens kommun söker nu en erfaren och engagerad Byggprojektledare som vill leda och genomföra våra byggprojekt/infrastruktur samt utvecklingsprojekt från idé till färdigställande, alltid med fokus på kvalitet, effektivitet och hållbar utveckling.
Hos oss får du en central roll i en växande kommun där närhet till beslutsfattande och möjligheten att påverka är stora. Du kommer att spela en nyckelroll i att driva och förverkliga våra bygg och utvecklingsprojekt och säkerställa att dessa genomförs enligt tidsplan, budget och kvalitetskrav.
Varför Malung-Sälens kommun? Vi erbjuder dig ett omväxlande och utvecklande arbete där du får vara med och bygga framtidens Malung-Sälen. Här får du arbeta i en organisation där korta beslutsvägar, prestigelöshet och engagemang är självklarheter. Vi satsar på våra medarbetares utveckling genom utbildningar och möjligheter till kompetensutveckling. Tjänsten innebär stor frihet under ansvar i en arbetsmiljö präglad av gemenskap.
Tjänsten är placerad i Malung. Körkort och tillgång till egen bil krävs då resor inom kommunen förekommer.
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!
Din roll blir att driva och leda utvecklingsprojekt i kommunen t.ex. nybyggnation, underhåll och ombyggnation av kommunala fastigheter, såsom skolor, förskolor, idrottsanläggningar och vårdboenden. Du kommer dessutom att, tillsammans med kommunens befintliga projektledare, bistå i projektet sanering av Malung fd garveri. Målet är att omvandla ett starkt förorenat område till en vacker park för allmänheten.
Som projektledare leder och samordnar du byggprojekt från förstudier och projektering till upphandling, genomförande och överlämnande.
* Koordinera och samarbeta med entreprenörer, konsulter och andra intressenter.
* Säkerställa att projekten följer gällande lagar, föreskrifter och kvalitetsstandarder.
* Hantera budget och tidplaner samt rapportera projektens framsteg
* Bedöma och hantera risker samt föreslå lösningar på eventuella problem.
* Samarbeta med kommunens befintliga projektledare i pågående projekt
I rollen ansvarar du för projektens mål vad gäller ekonomi, tid, kvalitet och miljö och verkar för ett effektivt samarbete mellan kommunens verksamheter, konsulter och entreprenörer. Hållbarhet och långsiktighet är naturliga delar av ditt arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har en relevant akademisk utbildning inom bygg, teknik, samhällsbyggnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Har minst tre års erfarenhet som byggprojektledare, byggledare eller i en liknande roll
• Har god kommunikativ förmåga i både tal och skrift och trivs med många kontaktytor
• Har erfarenhet av att arbeta med budget, tidsplanering och samarbete i projekt
• Har arbetat i komplexa byggprojekt, gärna i miljöer med pågående verksamhet
• Är självgående, strukturerad och har förmåga att driva projekt framåt
• Kunskap inom entreprenadjuridik och miljörätt samt arbete med förorenade områden är meriterande
Vi söker dig som är målinriktad, lösningsfokuserad och har ett starkt engagemang för ditt arbete. Du har förmåga att hantera flera projekt samtidigt och trivs med att arbeta i en dynamisk miljö.
ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Tjänsten omfattas av registerkontroll
